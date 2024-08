Hermana de Armando Benedetti revela incómodos detalles sobre la campaña del presidente Petro

En los primeros dos años del presidente Gustavo Petro, varios de los que empezaron siendo sus aliados se convirtieron paulatinamente en sus detractores. Ese fue el caso de algunos exministros como Alejandro Gaviria, quien ha sido especialmente crítico con las políticas del primer mandatario en materia de salud. Pues bien, un vivo ejemplo de este fenómeno también ha sido Ángela Benedetti, la hermana del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), Armando Benedetti.

Muestra del apoyo que Ángela Benedetti le dio al Gobierno Petro son varias de sus publicaciones en redes sociales, que dan cuenta de su posturas sobre el Ejecutivo. De hecho, en diciembre de 2022 publicó una foto junto a la vicepresidenta Francia Márquez. “Con mi Vice ⁦Francia Márquez. Profunda admiración”, escribió en su momento Benedetti a través de su cuenta en la red social X.

También había dejado ver su respaldo al presidente Petro una vez resultó electo. “Yo NO me siento insultada si le dicen “Petrista”. Me siento orgullosa de ser petrista”, indicó en octubre de 2022, también en su cuenta de X.

El giro de timón de Ángela Benedetti

Pero conforme ha pasado el tiempo, Benedetti se volvió más crítica de la gestión del actual Gobierno. De hecho, esta semana lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente Petro usando su cuenta de X como plataforma.

Por ejemplo, lo señaló de lanzar múltiples ‘globos’, es decir, propuestas que en la práctica no se iban a concretar. “La Constituyente, el vídeo de Panama , el tren elevado, el ahorro forzoso , etc , etc , etc , son cortinas de humo. Nos tendrá “otra vez” unas semanas hablando de… mientras tratato nos olvidemos de... (SIC)”, escribió el pasado lunes 13 de agosto.

¿Ofrecieron puestos en la campaña del 2022?

Sin embargo, el comentario que más ha dado de que hablar lo hizo en las últimas horas, refiriéndose a su trabajo previo a las elecciones presidenciales del 2022. “Cuando yo trabajaba en la campaña de Gustavo Petro, (x 1año y medio ). Nos preguntaban: ? Tu q quieres (cuando ganemos), puestos o negocios? (SIC)”, advirtió Benedetti en la red social X.

La publicación ha generado una gran controversia en la opinión pública y ha provocado miles de críticas contra ella y contra el Gobierno Petro. Aunque le han pedido que revele más detalles sobre estos hechos, que podrían tener implicaciones legales, Benedetti no ha dicho más.