“El gobierno Uribe nos incumplió los acuerdos que se hicieron. Nos utilizaron”: Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, antiguo líder paramilitar de las AUC, aseguró en entrevista con Hollman Morris que, “el entonces presidente Uribe, en representación del Estado, hizo unos acuerdos con las AUC que no cumplió. Nos utilizaron y nos extraditaron”. Mancuso también aseguró que fue el propio Estado quién lo entrenó y armó, además, aseguró que el Estado les encomendó (a los grupos paramilitares) hacer la guerra sucia para enfrentar a la guerrilla.

Mancuso asegura que, “todos los actos que nosotros realizamos fueron crímenes de guerra hechos de la mano del estado. El Estado tiene que responder de manera directa porque los cometimos en alianza”.

📺 "Por supuesto que nos utilizaron. Cuando pactamos con el gobierno de @AlvaroUribeVel nos incumplió en la gran mayoría de acuerdos que se hicieron", Salvatore Mancuso









Sobre el expresidente Uribe, Mancuso dijo que no fue amigo de la paz y que, además, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto armado en el país. “Yo vengo con el ánimo, el compromiso, de pasar la página. Uribe no me interesa y creo que al país tampoco, no vengo con ánimo de venganza”, aseveró el exlíder de las AUC.

Mancuso asegura que se siente traicionado por el expresidente Uribe, ya que, según dice, se pactaron condiciones para avanzar en un proceso de paz y desmovilización que no se cumplió y, en consecuencia, se produjo el rearme. “El Ejército Gaitanista (también conocido como AGC o Clan del Golfo) es un hijo legítimo de esos incumplimientos del Gobierno de Uribe”, sentenció. También agregó que esos incumplimientos han producido la muerte de 5.000 desmovilizados de las Autodefensas.

Con respecto a lo que se espera que Mancuso confiese ante la JEP se tocaron varios temas, como las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.000 personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, llamó la atención una referente al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Mancuso asegura que les pidieron, a las AUC, participar de un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez. Aseguró que esa es una de las verdades pendientes que se contarán ante la JEP.

📺 "Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez en esa época", Salvatore Mancuso









Finalmente, Salvatore Mancuso habló sobre la reparación a las víctimas. Informó que ha entregado más de 430 bienes como parte del proceso, pero también fue enfático en manifestar su preocupación por el destino que tendrán y el uso por parte del Estado. Dijo: “Una de las tareas que tengo es ver que pasó con los bienes que entregué”.