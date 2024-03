“En algún momento íbamos a atentar contra la vida del presidente Petro”: Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, llegó a Colombia el 27 de febrero extraditado desde Estados Unidos para convertirse en gestor de paz y someterse a la JEP. En entrevista con Hollman Morris, Mancuso habló, entre otras cosas, del origen de las AUC, su participación en el asesinato de Jaime Garzón, un supuesto plan para asesinar al presidente Petro y sus intenciones de paz.

Mancuso aseguró que en algún momento se planteó realizar un atentado en contra del presidente Gustavo Petro, pero que ahora están dispuestos a reunirse con él y eso, según dice, es un mensaje contundente de su intención de paz. Además, dijo que para construir los caminos de paz, más allá de las diferencias ideológicas, se deben respetar las diferentes posturas.

“El camino es la paz y la reconciliación. Yo le he apostado a la paz total que invita el presidente, estoy presto para aportar con mi experiencia y conocimiento para aportar la paz en Colombia”, dijo el exlíder paramilitar cuando se le preguntó por sus intenciones como gestor de paz.

Mancuso también se refirió al asesinato de Jaime Garzón y habló sobre las responsabilidades compartidas en la muerte del periodista en 1999. “Lamentablemente nosotros como Autodefensas tuvimos responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, que fue ordenada por Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que 20 años después nos llena de dolor y de luto”, le confesó Mancuso a Hollman Morris.

En la entrevista el exlíder paramilitar se refirió a la muerte de Vicente Castaño. Corroboró el testimonio de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, que ente los tribunales de Justicia y Paz aseguró que a Vicente Castaño lo asesinó el Estado. “Fue asesinado, incluso desafortunadamente en las manos del mismo Estado; Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello”, admitió Mancuso, quién también aseguró que antes de que se diera este hecho Carlos Castaño tenía intenciones de firmar los acuerdos y avanzar con la desmovilización.

“Me veo como un actor que puede ayudar a encontrar soluciones a un conflicto armado que lleva muchísimos años”, dijo Salvatore Mancuso sobre sus intenciones de paz. Además, dijo, “yo creo en la paz total y por eso he regresado al país. Yo pude haberme quedado en Estados Unidos o podía haber continuado con el pedido de protección internacional para que me enviaran a Italia. Vine a cumplir la palabra empeñada”. Finalmente, Mancuso aseguró que su función en el país será la de ayudar y permitir llegar a una verdadera paz total en Colombia.