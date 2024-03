Salvatore Mancuso, en caso de quedar libre, dice que viviría en Medellín

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, el pasado martes 27 de febrero sobre las 2 de la tarde llegó a Colombia en calidad de deportado desde Estados Unidos, luego de cumplir cerca de 20 años de prisión por narcotráfico. En la primera audiencia desarrollada este 1 de marzo, Mancuso aseguró que en caso de quedar en libertad llegaría a vivir a Medellín.

La juez que lleva la diligencia le consultó cuál sería su lugar de residencia en el momento de queda en libertad.

Salvatore Mancuso llegaría a vivir a Medellín

Al inicio de la audiencia, antes de que se presentaran las partes, la jueza le preguntó a Salvatore Mancuso cuál sería su lugar de domicilio, el cual no puede ser en donde tuvo su actual criminal como paramilitar.

“El lugar en el que va a fijar su domicilio, que no sea en los cuales usted cometió sus delitos. En la primera audiencia de libertad me había dicho que Medellín”, dijo la jueza.

Mancuso respondió: “En la primera audiencia sería Medellín. Realmente no tengo un lugar fijo, en donde tenga una casa a la que pueda llegar. Si su señoría dice que es Medellín, me tocaría arrendar una casa o un apartamento, igual si es en otro lugar del territorio nacional, tendría que hacer exactamente lo mismo”.

La jueza le pregunto: “fuera de los departamentos en los que tuvo su accionar criminal, ¿usted considera que la ciudad es Medellín? Como lugar de domicilio ”. A lo que Mancuso respondió: “Como lugar de domicilio usted me pide que sea un lugar donde no tuve ningún tipo de responsabilidad en el accionar de las autodefensas, podría ser Medellín. Repito, no tengo lugar a dónde llegar, tengo que buscar”.