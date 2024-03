En dura carta, Mancuso se despachó contra Uribe y dijo que lo extraditó por “miedo a la verdad”

En una extensa carta conocida por la opinión pública en la mañana de este martes 12 de marzo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a las recientes declaraciones que ha hecho en su contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Conocidas sus acusaciones, según las cuales, algunas personas han recibido llamadas mías para instigar contra usted en actos que, leídos de esa manera, serian sin duda alguna un acto delictivo. Sobre este tema debo ser claro y enfático señor expresidente Uribe, nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios. La opinión pública sabe quién entre usted y yo, recurre a esas turbias prácticas”, reza la misiva.

Así mismo, indicó que no es cierta la hipótesis que ha manejado el expresidente sobre un supuesto complot en su contra que se estaría urdiendo con la llegada de Mancuso. Este último calificó esa versión como falsa y alejada de la realidad.

“Quiero ser absolutamente claro: Mi retorno al país no guarda ninguna relación con conspiraciones, no tengo ningún interés en usted ni nada en contra suya doctor Uribe o de quienes son o fueron sus aliados y apoyos económicos y políticos”, detalló Mancuso.

Y más adelante explicó que el motivo por el cual volvió a Colombia no tiene nada que ver con la judicialización del exmandatario. “Quizás lo que subyace en usted señor expresidente, sea una especie de temor infundado que lo lleva a creer que he vuelto con el propósito de perseguirio, una manifestación cobarde del pecado, una forma de miedo que roza la paranoia”, advirtió el exjefe paramilitar.

Luego señaló que no es necesario que ni él ni ningún antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se conviertan en los verdugos del exmandatario. De hecho, indicó que el “ocaso” del expresidente ya se ha ido dibujando. “Su nombre y el mío están en esa página que las y los colombianos quieren pasar, lo invito a que la pasemos a partir de un tribunal de cierre en el cual es preciso que usted y yo comparezcamos”.

Así mismo, indicó que el interés que lo llamó a venir al país estuvo más asociado a otros aspectos relacionados con la construcción de paz en el territorio nacional.

“Regresé porque soy colombiano y este es mi país, porque pagué mi condena en Estados Unidos y renuncié a mi solicitud de protección internacional, regresé porque creo en la urgencia de una agenda de paz que cierre del todo nuestros eternos ciclos de violencia”, indicó Mancuso.

En la carta, el exjefe paramilitar también le dijo al exmandatario que “el país entero sabe su papel en el conflicto” y lo señala de supuesta acciones con el fin de “dilatar” los aportes a la verdad por cuenta de las extradiciones que ejecutó durante su Gobierno. Incluso indicó que, según documentos revelados por la revista Cambio, el expresidente Uribe no habría dicho la verdad sobre lo que impulsó la extradición de paramilitares, por cuenta de “su miedo a la verdad”.

“Doctor Uribe, desde que llegué a la Picota no me he comunicado con nadie pidiendo información suya para proporcionar a la JEP ni a cualquier otra entidad, por lo que debo ser enfático en señalar que su afirmación es totalmente infundada. Sus acusaciones, lejos de reflejar la verdad, continúan faltando a ella, y parecen ser el resultado de una desinformación continua o, peor aún, de una estrategia deliberada con varios objetivos, entre ellos, influir en los Magistrados con el objetivo de que se niegue mi solicitud de libertad y se solicite mi exclusión de Justicia y Paz o, peor aún, alentar a los fanáticos que lo siguen y legitimar acciones que atenten contra mi integridad física”, indicó el exparamilitar.

Incluso, aseguró que presentará una denuncia penal con el fin de que aclare las afirmaciones que el expresidente ha hecho enn su contra. Por último, le señala que ya todo se ha dicho sobre sus supuestos vinculos con el paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe había señalado en repetidas ocasiones que Mancuso solo volvió a Colombia para protagonizar una especie de persecusión política en su contra. “Mancuso llama a personas a que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme. Mancuso quedará libre de cárcel porque el Gobierno lo nombró gestor de paz. La JEP lo aceptó por informaciones no corroboradas”, señaló Uribe a través de un trino publicado en X (antes Twitter).