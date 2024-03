“No respetan”: Laura Ojeda arremetió en contra de los medios, como lo hizo su suegro Gustavo Petro

En medio de su visita a la Universidad Nacional en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, decidió hacer un paréntesis en su discurso para irse en contra de dos medios de comunicación en Colombia, RCN y Caracol, a quienes acusó de tener a la sociedad “embrutecida” con los contenidos que presenta. Siguiendo por este mismo camino, Laura Ojeda, esposa de su hijo mayor, Nicolás Petro, decidió también mostrar una posición frente al tratamiento.

Las declaraciones del mandatario han causado un gran eco, hasta el punto que varios líderes de opinión han tomado este acto como un ataque directo a la libertad de expresión, palabras que se dieron en pleno anuncio de la construcción del edificio de la Facultad de Artes, de este recinto académico, lugar en donde el líder del ‘Pacto Histórico’, recibió arengas de apoyo por sus gestiones.

Ante esta situación, Ojeda decidió mostrar su posición en la red social ‘X’, plataforma en la que se fue en contra de los medios de comunicación que han tratado su imagen e historia, la cual han relacionado con la investigación en la que está inmersa su pareja, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“La ley del embudo, los medios exigen respeto, pero ellos no respetan, no se cansan de difamar con tantas calumnias, no les importa exponer la seguridad de un bebé, la de una familia e incluso los daños psicológicos que llevan a depresión, daos irreparables que infieren en la vida social. (...) Derecho a la libre expresión para ellos, pero uno como víctima y de todas formas vulnerados no podemos opinar porque ya es atacar a la prensa Que tristeza se ha perdido la sensibilidad y el honor a la verdad”, expresó la pareja del exdiputado por el departamento del Atlántico.

Cabe acotar que, semanas atrás, Ojeda le pidió a la Revista Semana, rectificar una información en la que se indicaba que Daysuris Vásquez, le había realizado una consignación de $40 millones de pesos, para resarcir daños en su contra.

