Laura Ojeda se ‘emberracó’ con la Revista Semana de Vicky Dávila y le pidió rectificar su buen nombre

Luego de que el fiscal, Mario Burgos, diera a conocer la intención del ente acusador de solicitar medida de aseguramiento a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República ; no solo su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, también el de su pareja Laura Ojeda, quien le solicitó a la Revista Semana dirigida por Vicky Dávila, que rectifique la información de una de sus notas, en las que se observa una consignación con la que presuntamente Day Váquez expareja de Petro, reparaba a Ojeda por daños y prejuicios.

En la tarde de este martes 30 de enero, se adelantó la primera audiencia para establecer si la Fiscalía General de la Nación, le otorga o no el principio de oportunidad a Vásquez, en el proceso que se le adelanta por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de datos personales.

Esto le puede interesar: Silvestre Dangond le dio cátedra a sus hijos para que no se les ‘suban los humos’ y pierdan la humildad

Precisamente, la intercepción del teléfono móvil de la exprotagonista de ‘Nuestra Tele’, fue una de las bases usadas por la Revista Semana, para dar a conocer un contenido exclusivo en el que aseguran tener fotografía de una presunta consignación por cuarenta millones de pesos, con los que aparentemente Dayssurys Vásquez, reparaba a Ojeda.

Al observar esta información, Laura Ojeda, le solicitó al medio de comunicación que rectifique sus afirmaciones, todo esto mediante su cuenta de ‘X’: “Señores de Semana no mienta, les solicito que rectifiquen esa información, yo no he recibido ningún dinero de la señora Dayssuris Del Carmen Vásquez Castro. Dejen de desinformar”, manifestó la también abogada.

No se lo puede perder: Entrenadores de ‘La Voz Kids’ se rindieron a los pies de concursante soachuna por su enorme talento