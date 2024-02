“Una víctima más”: Day Vásquez salió en defensa de su exsuegro, el presidente Petro, por el caso de Nicolás

En una reciente interacción en Instagram, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, emitió una confesión sorpresiva y reveló información crucial sobre el presidente Petro. Vásquez, quien se ha convertido en una testigo clave en el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, gracias a un principio de oportunidad avalado por un juez de Barranquilla, anunció que proporcionará detalles relevantes sin reservas.

Gracias al acuerdo con la Fiscalía, Vásquez evitará cargos por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero deberá proporcionar información sobre otros implicados. A pesar de esto, ha afirmado en repetidas ocasiones que no tiene evidencia que incrimine al presidente, enfatizando que este no estaba al tanto de las acciones irregulares de su hijo durante la campaña de 2022.

En una dinámica en Instagram, Vásquez reiteró que nunca ha hablado negativamente del presidente Petro, desestimando las acusaciones de un seguidor que le pidió abstenerse de hacerlo.

“Te lo pedimos, no hables mal de nuestro presidente. Vea que no lo dejan gobernar”, le escribió un usuario a través de Instagram, ante esto la barranquillera respondió que: “Nunca he hablado nada de él, no tendría por qué”.

Day Vásquez negó que el presidente Petro supiera de los dineros ilícitos que recibió Nicolás

En una publicación reciente en sus redes sociales, Day también reiteró que el presidente no estaba al tanto de los fondos recibidos por su hijo durante la campaña.

“Lo repito y ratifico @petrogustavo NO sabía nada de los dineros recibidos por Nicolás durante la campaña presidencial. Él es una víctima más!”, así lo señaló Day en su cuenta de X.

De los Dineros recibidos de parte de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) February 6, 2024

La empresaria compareció ante el complejo judicial de Barranquilla el 16 de febrero para su primer interrogatorio, pero la diligencia se vio interrumpida por problemas de salud leves debido a una gripe. Su abogado confirmó que no se revelaron nuevos detalles durante la breve sesión.

A pesar de la interrupción, Vásquez aseguró que proporcionó información valiosa que contribuirá a la investigación en curso, demostrando su compromiso con la verdad y la colaboración con las autoridades judiciales.