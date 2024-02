¿Se equivocó al enviar plata por Nequi, Daviplata o Dale!? Esto puede hacer para recuperar su dinero

En los últimos tiempos las plataformas digitales financieras han ganado gran popularidad entre los usuarios, pues son de fácil acceso y amigables con usuarios nuevos, por lo que los colombianos prefieren gestionar su vida financiera de forma virtual.

Hay algunas preguntas que rondan por la mente de las personas al enviar dinero, pues al equivocarse en algún dígito, su envío puede llegar a otra cuenta y muchas veces las personas no la regresan o se torna largo el proceso, es por eso que aquí le indicamos qué debe hacer cuando envía dinero a una cuenta equivocada.

Lea también: Dos estadounidenses fallecieron en extrañas condiciones en Medellín: autoridades investigan

Desafortunadamente son pocas las opciones que tiene para recuperar su dinero si lo ha enviado a una cuenta equivocada, pues aplicaciones como Nequi o Daviplata siempre indican que el error no fue de ellos, por lo que no está bajo su responsabilidad resolverlo.

En sus términos y condiciones estas plataformas mencionan que no están obligadas a responder por el dinero porque el error fue del usuario. Debido a eso que se han creado varios sistemas para evitar que eso suceda.

También podría leer: Alcaldía de Tunjuelito entregará licencias de conducción gratis, ¿cuáles son los requisitos?

¿Cómo mantener su plata segura con Dale!?

Dale! es la billetera virtual del Banco de Bogotá, a la cual se puede ingresar desde la app o desde el navegador, pero se recomienda escribir la dirección www.dale.com.co y no continuar enlaces que lleguen por correos, mensajes o banners que no sean de los canales oficiales de la aplicación.

“Evita ingresar a tu Dale! desde conexiones a internet de libre acceso, siempre hazlo desde conexiones seguras”, describen en su sitio web.

Lea más: Tren de turismo sería una realidad en el Valle del Cauca: esto dijo el Ministro de Transporte

La aplicación también recuerda a los usuarios que nunca van a pedir información personal como contraseñas y números de tarjetas por correos electrónicos, chats de WhatsApp o redes sociales. “Descarga tus aplicaciones únicamente desde las tiendas autorizadas Google Play (Android), App Store (iPhone - iPad - Mac) y Microsoft Store para Windows”.

Lo que sucede si usted envía dinero a otro número de Nequi o Daviplata

Cuando usted envía dinero a través de Nequi, siempre la aplicación recuerda verificar el número de teléfono para no enviarlo a otro contacto, pero recuperar el dinero depende de la buena fe de la otra persona a la que le llegó el dinero por equivocación.

Le podría interesar: No para la angustia: familias recibieron cuerpos de soldados equivocados fallecidos en Ucrania

Daviplata no tiene mucha información sobre lo que sucede si envía el dinero a una cuenta equivocada, lo que puede hacer es oprimir en la opción ‘¿necesita ayuda?’, para recibir orientación de un asesor.

Es por eso que ambas plataformas financieras recomiendan a los usuarios tener cuidado y revisar los datos de las personas a las que va a enviar el dinero, pues ninguna aplicación está en la obligación de regresar dinero.