Silvestre Dangond le dio cátedra a sus hijos para que no se les ‘suban los humos’ y pierdan la humildad

Millones de los fanáticos que tiene Silvestre Dangond en el globo, han sido testigos del inmenso amor que tiene por sus tres herederos, Luis José, Silvestre José y José Silvestre; hasta el punto que en varias ocasiones se han convertido en parte de los fragmentos de sus exitosas canciones. Como buen padre, el guajiro es consciente de los retos que implica la crianza, y recientemente dio a conocer que le hubiese gustado que sus ‘retoños’ no tuvieran algunos privilegios para tener mejores herramientas para enfrentar la vida.

El urumiteño decidió desahogarse recientemente en una entrevista con ‘Señorita Dalia’ , en donde fue enfático en que apoyará cualquier camino que tomen sus pequeños, si quieren o no seguir sus pasos, como lo hizo Silvestre José, que decidió sumergirse en la industria musical, siendo cantante de música urbana, bajo el nombre de ‘Mónaco’.

Esto le puede interesar: “Los pequeños golpes nunca son el final”: Laura Ojeda encomendó a Nicolás Petro mediante una plegaría en sus redes

Pero, a pesar de esto, el intérprete de ‘Loco Paranoico’, también fue sincero al expresar algunas declaraciones, en las que indica que en pro de que les vaya bien en la vida, le hubiera gustado que vivieran algunas etapas de su vida, en donde la economía y los lujos no eran lo primordial:

“Yo lo que quisiera es que la pasaran difícil, la pasara duro; a veces yo no quisiera que fuera hijo mío, del Silvestre de hoy en día. Me hubiera gustado que probara un poquito del Silvestre que le tocó lo difícil. A ti, como padre, naturalmente se te va la vida, los ojos, se te va el alma por hacer que tus hijos no sufran lo que tú sufriste; entonces creo que las cosas difíciles hay que inducirlas para que ellos se den cuenta de que no me tocó fácil”, manifestó.

No se lo puede perder: ¿Hará lo mismo en el Campín? Silvestre Dangond paró su concierto para pegarle tremendo regaño a uno de sus músicos