El reconocido Mario Hernández se encuentra en grave estado de salud, esto es lo que tiene

Mario Hernández es un diseñador de moda y empresario colombiano que ha estado en la industria por más de 40 años. Es conocido por sus diseños innovadores y elegantes que han sido utilizados por celebridades y personas influyentes en todo el mundo. Además de ser un diseñador exitoso, Hernández es también un empresario muy astuto. Ha expandido su marca a través de varias líneas de productos, incluyendo carteras, zapatos, cinturones y otros accesorios.

De hecho, Hernández ha sido un gran impulsor del desarrollo económico y social en Colombia. A través de su fundación, ha creado oportunidades para jóvenes talentosos en la industria del diseño y ha apoyado a comunidades rurales en todo el país.

Pero no solo eso, Hernández también ha sido un defensor de la sostenibilidad y la responsabilidad social en su empresa. Ha implementado prácticas éticas y ambientales en todas las etapas de producción, desde la selección de materiales hasta la distribución final.

Ahora bien, mediante su cuenta personal de Instagram, el santandereano se refirió a su actual estado de salud y manifestó en las historias que le diagnosticaron covid-19. Asimismo, aseguró que tuvo que ser hospitalizado por unos días en el centro médico.

“Soy Mario Hernández, tengo covid-19. Estoy en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, me han atendido muy bien. Ojo, usen tapabocas siempre, cuidémonos. Seguiré dando cantaleta, puesto que tengo un covid leve”, explicó inicialmente.

Luego, el reconocido empresario agregó: “Quiero contarles que voy muy bien en mi recuperación por el covid-19. Hago esta transmisión para que la gente se cuide y use tapabocas. La situación está complicada, vamos para adelante”.

“Los médicos me dieron salida de la clínica, gracias a los doctores por su atención. No tengo neumonía y me encuentro bien. Tengo que cuidarme lo que resta de la semana. La próxima ya estaremos trabajando nuevamente”, concluyó.

.@marioherzam está con COVID. Está bien y recuperándose pero no sobra hacerle caso.

A usar tapabocas mientras pasa la temporada.

Que te alivies pronto . 🤗😘 pic.twitter.com/BewHiutSxc — DoñaPily (@dona_pily2) January 24, 2024

El santandereano, como era de esperarse, recibió decenas de mensajes de apoyo de todos sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación. Cabe mencionar que Hernández tiene actualmente 82 años de edad.