“Hicimos una inversión que no puede continuar”: Mario Hernández contó cuál es el futuro de su empresa

Mario Hernández es uno de los empresarios con más renombre en el país, pero frente a su éxito en el mercado en el que ha permanecido por más de 70 años, Hernández sorprendió a muchos tras revelar cuál será el futuro de su marca en el 2024.

En medio de un diálogo con la Revista Semana, el empresario contó que debido a la situación económica que afronta el país y a la incertidumbre sobre el panorama político, su empresa deberá ajustar un poco los presupuestos para el siguiente año y no hará inversiones: “Está cayendo la confianza en el país, la inseguridad y, muy importante, qué va a pasar con la reforma a la salud, pues nuestra gente va a quedar desprotegida. Entonces tenemos que esperar a ver qué ha pasado en este Gobierno. No se sabe qué va a pasar y, por ejemplo, la reforma a la salud genera mucha incertidumbre y la reforma laboral ni qué decir”, dijo el empresario en el medio citado.

Sin embargo, aclaró que entre sus intenciones nunca ha contemplado el despido de sus empleados y que, por el contrario, sus puestos se mantendrían junto con sus salarios. Al parecer, lo único es que el empresario no tiene pensando invertir para el siguiente año debido a que el consumo se ha reducido y a que tiene todavía mercancía para sacar al mercado.

“No me voy a ir de Colombia porque tengo más de 1.000 empleos y los quiero mantener. El asunto de fondo es que la economía está cayendo y ya hicimos una inversión importante que no puede continuar porque el consumo ha caído”, sentenció Hernández.

Además, aprovechó para mencionar la gestión del presidente Petro: “Me preocupa el país, por primera vez gobierna la izquierda y lástima que no esté funcionando. Si se acaba con la pobreza, a nosotros nos va mejor. El presidente lleva 16 meses y mire cómo vamos, peor todos los días. Se improvisa mucho, no se ejecuta el presupuesto. No se piensa en los pobres, porque sube el costo de vida.