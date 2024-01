‘Los Carranga Kids’ quieren llevar la cultura boyacense al extranjero con canción en inglés

Oriundos del departamento de Santander, ‘Los Carranga Kids’, se han convertido en uno de los favoritos a ganarse la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, reality de Caracol Televisión que sigue siendo uno de los más queridos por los colombianos. Estos menores decidieron sorprender a sus seguidores interpretando un tema con fragmentos en inglés con el que honraron la cultura boyacense.

Sara Lu, Esteban de Jesús, Juan José y Gerónimo, sorprendieron con su talento a Cepeda, Greeicy y Syntek, el pasado miércoles 10 de enero, con su versión del tema ‘La Gallina Mellicera’ del maestro Jorge Velosa; presentación que se convirtió en todo un trampolín para sus carreras, lo que los ha llevado a acumular una vasta comunidad en las redes sociales.

Mediante su cuenta de TikTok, en donde los siguen más de 30 mil internautas, estos pequeños decidieron hacer un cover de la canción ‘Ruanas On’, que originalmente es interpretada por los ‘Rolling Ruanas’, en el que se resaltan las virtudes de este tradicional accesorio que desde hace ya décadas resguarda del frío a miles de campesinos en el país.

“Por que esta fiesta es con traje de lana. Put your ruanas on. Pa’ que lo bailen de Tunja a Tijuana. Put your ruanas on”, es parte del fragmento que recitaron estos talentosos niños en la plataforma china, mediante un clip que a menos de 24 horas de su publicación superó las 25.000 reproducciones.

“Si siguen así van a ser los ganadores”, “Queda uno sorprendido al ver que estos niños tengan tanta destreza”, “Son demasiado ‘tesos’” y “Los mejores éxitos”, fueron algunas de las reacciones al clip.

