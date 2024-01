Periodista de Noticias RCN lloró en pleno en vivo tras presenciar triste accidente en Bogotá

El periodista Efraín Arce, reconocido por documentar frecuentemente los accidentes de tráfico en Bogotá, se mostró visiblemente afectado en medio de una transmisión en vivo al presenciar una escena impactante durante uno de sus reportajes.

Efraín, quien desempeña el papel de patrullero en Noticias RCN, narraba los acontecimientos en el programa de radio Alerta Bogotá cuando su voz se quebró debido a la gravedad de un accidente vial en el cual un motociclista perdió la vida.

Lo que llevó al periodista a quebrarse emocionalmente durante su relato fue mencionar la difícil experiencia de presenciar la llegada de la familia de la víctima al lugar del incidente y ver la impactante escena.

Según Efraín Arce, las personas estaban inconsolables por la pérdida de su ser querido, lo cual provocó que él no pudiera contener la conmoción y las lágrimas.

“Acabamos de presenciar una situación dolorosa que le llega a uno al alma, se la destroza. Ver el momento en el que llega la familia, ver al motociclista tirado, la mujer, no sé, una hermana. Por supuesto, no me atreví ni siquiera a acercarme a ellos, pero verla como se tira al piso a abrazar a su hermano, decirle que despierte, es absoluta y totalmente desgarrador. Es doloroso y valga la pena con esto enviarle un mensaje a todos los motociclistas para que tengan cuidado”, manifestó Arce.

Incluso, el periodista no pudo proseguir y solicitó al presentador del noticiero que lo apoyara y continuara con más noticias, ya que se encontraba conmocionado por lo que acababa de presenciar.

Es importante destacar que, según información proporcionada por la Agencia de Seguridad Vial, hasta noviembre de 2023, se registraron un total de 7,576 personas fallecidas en accidentes de tránsito. La mayoría de estos trágicos eventos se atribuyen a la falta de respeto a las normas de tránsito, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.