¿Competencia de ‘La Red’? periodista de RCN aclara lo que va a pasar con la nueva producción del canal

‘Hola Gente’ es la nueva apuesta de entretenimiento por parte del Canal RCN para los fines de semana en pantalla, que contará con la dirección de Iván Charria, quien ya ha sido conocido por estar detrás de la creación de programas de entretenimiento anteriores como ‘El Lavadero’.

Juan Villada, será uno de los conductores del programa junto a Zulma Rey para este programa. Sin embargo, Villada decidió pronunciarse en sus redes sociales debido a los rumores que se estaban generando respecto al programa, ya que el también periodista de entretenimiento Carlos Ochoa habría mencionado bajo supuestos que ‘El Lavadero’ estaría de regreso, cosa que fue desmentida por el mismo.

“En ese video mencionan a Charria, mencionan una dinámica de concurso que tenía en un anterior programa que ere ‘El Lavadero’, que supuestamente iríamos los fines de semana contra ‘Lo Sé Todo’ y contra ‘La Red’ y creería que la por presunción que se ha hecho hasta el momento de este programa es que sería un programa de chismes”

Así mismo, Villada aclaró que esta nueva a puesta del canal no será una apuesta de chismes como lo habría señalado Carlos Ochoa “No se da información familiar, no se hace polémica, no se hace contenido que perjudique o que vulnere el buen nombre de las personas ya sean del mundo del entretenimiento”, Así mismo, aclaró los objetivos reales que los televidente podrán ver “Este programa nace con la necesidad de mostrar las curiosidades de los actores del talento nacional, de las glorias que permanecen y perduran a través de la pantalla del Canal RCN y por supuesto de todo lo nuevo que viene. Ese es el punto más importante para aclarar, este no es un programa de chismes. Este programa no va dirigido a la audiencia chismosa, no va a competir con ‘La Red’ o ‘Lo Sé Todo’”.

También aprovechó para aclarar la franja horaria que sería de 5:30pm a 7:00 pm.