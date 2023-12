Falabella reveló si planea irse de Colombia y nombró los desafíos que han tenido que sobrellevar

Falabella es una de las empresas de almacenes más reconocidas de todo el país, la compañía chilena tiene presencia ha expandido su incidencia a tres países de la región: Chile, Colombia y Perú y cuenta con cerca de 100 tiendas y aproximadamente 24.000 empleados. Desde hace algunos días la compañía ha estado rodeada de ciertos rumores sobre su permanencia en el país, pues debido al panorama económico la realidad no ha sido muy sencilla para los comerciantes.

Cabe recordar que Falabella tuvo que cerrar permanentemente su operación en Argentina debido a la crisis inflacionaria que enfrenta el país y por algunas políticas que no favorecieron a las industrias privadas. Adicionalmente, el panorama en Colombia tampoco le pintaba del todo bien a la compañía, tanto que se especuló que podría cerrar sus tiendas en Colombia, lo que no solo preocupa a los empleados de la empresa sino a los socios que invirtieron en ella.

Las tiendas Falabella no solo se interesaron por la venta de artículos de ropa y electrodomésticos, sino que además también cuentan con un banco, por lo que se puede suponer que la inversión de la compañía en el país no ha sido poca. Rodrigo Fajardo Ziruello, Country Manager de Falabella para Colombia, reveló en medio de una entrevista con El Tiempo, que si bien el 2023 supuso varios retos para la compañía, esta no planea irse del país.

Fajardo aseguró que la Reforma Tributaria que entró en vigencia y la inflación llevaron a que varios bienes y servicios tuvieran un alza en sus precios y las tasas de interés fijadas por el Banco de la República también hicieron que el uso de tarjetas y créditos se encarecieran.

Pero aunque esto haya sido un panorama desafiante, pues el consumo en las tiendas se ha visto reducido, Fajardo aseguró que no hay intención de abandonar el país por parte de la compañía.