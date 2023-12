Natalia Améstica exmánager de Canserbero confesó que ella asesinó al rapero y a su esposo Carlos Molnar

Millones de fanáticos de Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, lloraron su muerte en 2015, luego de que las autoridades reportaran que su cuerpo había caído desde un piso 10 en un conjunto de apartamentos ubicado en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el que vivián su exmánager Natalia Améstica y su esposo Carlos Molnar, quien también falleció. Precisamente Améstica, confesó ante la fiscalía del Ministerio Público, que ella asesinó a ambas personas.

Días atrás, el fiscal general, T arek William Saab, había ordenado que se reabriera el caso, tras ocho años del fatídico hecho, asegurando en televisión nacional que quedaba totalmente descartada la hipótesis que indicaba que el intérprete de ‘Querer querernos’, se había suicidado tras sufrir de un ataque psicótico, en aquel 20 de enero en el que también se había señalado que ‘Can’ había asesinado a Molnar.

En un reciente video, publicado por las autoridades venezolanas, Améstica confesó que, aprovechándose del estado de somnolencia de Carlos y Tirone, a quienes les había dado una bebida con un fuerte medicamento, les propinó varias puñaladas, y junto a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó minutos después de lo sucedido, alteraron la escena para hacer pasar que todo se trataba de un homicidio - suicidio.

“Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué dos blísteres de Almpram de 0.5. Ellos bebieron unas tazas cada uno, y al momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba u lo ataqué directamente al cuello. (...) Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho. (...) Le explicó que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, afirmó Améstica.

