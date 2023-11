¿Qué pasa entre el ELN y el Gobierno Nacional? Así van los intentos intermitentes por alcanzar la paz con este grupo armado

El pasado 3 de agosto de 2023 el país despertó con la noticia del inicio de un cese al fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno. Aunque la iniciativa suscitó halagos y críticas, lo cierto es que se trató de una alentadora apuesta por hacer una pausa en las operaciones belicistas para disminuir la violencia tras los enfrentamientos entre los guerrilleros y las fuerzas armadas del Estado. Aunque se acordó un cese inicial de 180 días, escasamente logró alcanzar un mes de operación sin inconvenientes relevantes. Por tal razón, la política de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro estaría en el limbo.

Para garantizar la ejecución del acuerdo de cese de operaciones, una comisión del Gobierno Nacional se reunió con dirigentes del ELN, donde se estableció una serie de reglas que ambos bandos (militares y guerrillas) debían cumplir para evitar una escalada en la violencia que podría terminar en el rompimiento del cese al fuego. En total, acordaron nueve puntos que reglamentan el cese al fuego.

Puntos centrales en el cese al fuego bilateral

1. Papel de la Iglesia.

2. Monitoreo y verificación.

3. Prórroga y suspensión del cese al fuego.

4. Seguridad y Protección.

5. Veeduría.

6. Pedagogía.

7. Seguridad al ELN.

8. Comunicación.

9. Rol de la mesa.

A pesar de los esfuerzos, tanto el ELN como el Gobierno han denunciado incumplimientos a lo acordado. Desde el Estado alegan que la guerrilla ha venido cometiendo una serie de actos que violan algunos puntos previamente mencionados. Ataques armados en el Chocó y el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz como parte de una “misión económica”, son algunas de las violaciones más sonadas.

Por su parte, el ELN manifestó que integrantes del Clan del Golfo se han fortalecido y han avanzado “en coordinación con las Fuerzas Militares” hasta zonas que rompen con los límites de acercamiento, por lo que se generó un enfrentamiento entre ambos bandos el pasado domingo 5 de noviembre.

¿Por qué el ELN y el Clan del Golfo generan Paro Armado en Chocó?

En las últimas horas, la guerrilla del ELN declaró un paro armado de 72 horas. Lo grave del asunto es que están obligando a poblaciones inocentes a confinarse en el Alto Baudó, ubicado en el departamento de Chocó, tras los enfrentamientos con miembros del ‘Clan del Golfo’. En pocas palabras, nuevamente los civiles son víctimas de una guerra que los sumerge en la zozobra de ocultarse, para no quedar en medio del fuego cruzado.

El Frente de Guerra Occidental ‘Omar Gómez’ dio a conocer un comunicado “que desde el 5 de noviembre de 2023, desde las 2:20 de la madrugada, se presentan combates en la comunidad de Mojaudo con este grupo paramilitar del Clan del Golfo, como resultado de estas confrontaciones, muere 1 paramilitar y otro más resulta herido”.

La guerrilla detalló que este enfrentamiento viola el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional, porque según denuncia, el Ejército ha permitido la movilización de los miembros del ‘Clan del Golfo’.

“Ante esta nueva violación al Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), por parte del Gobierno Nacional a través de las Fuerzas Militares en colisión con los grupos paramilitares, hemos decretado un paro armado de 72 horas en toda la subregión del Baudó y que comprende todos los ríos afluentes, desde las 00 horas del día 05 de noviembre de 2023″, puntualiza el comunicado.

Este inconveniente con la guerrilla del ELN se suma al secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz, luego que otro frente lo privara de la libertad desde hace 9 días y hasta ahora no se ha producido su liberación, a pesar del anuncio que van a liberarlo.

El comunicado firmado por el Frente de Guerra Norte Comandante José Manuel Martínez Quiroz, manifestó que: “El 2 de noviembre informamos al país la decisión de liberar al señor Luis Manuel Díaz, Papá del Jugador Luis Díaz. Desde esa fecha iniciamos el proceso para hacerla lo más pronto posible. Estamos haciendo esfuerzos para evitar incidentes con las Fuerzas oficiales. La zona sigue militarizada, realizan sobre vuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo”.

En las últimas horas, más de cien uniformados fueron extraídos de la zona en frontera con Venezuela.

Defensor del pueblo abogó por la paz de Colombia

Ante la situación, la Defensoría del pueblo ratificó su compromiso por la paz de los colombianos, pero sugirió hacerlo bajo ciertas condiciones que impidan la vulneración de la institucionalidad.

“El Gobierno tiene que sentarse y permanecer en la mesa, pero con reglas claras y no aceptar condicionamientos, eso es lo que queremos los colombianos, que no haya más afectación de la población civil, que no haya más amenazas, que no haya más extorsiones, ni homicidios selectivos, que no haya más afectaciones de las comunidades en el territorio y ese es el llamado que reiteramos desde la Defensoría del Pueblo”, señaló Carlos Camargo, defensor del pueblo.

Además, sugirió que solo los uniformados del Ejército y las Fuerzas Militares están cumpliendo con los puntos acordados.

En este punto, es clave mencionar que Jorge Mantilla, un experto en conflicto y temas de paz consultado por Publimetro, anticipó y le atinó a los “errores” que viene cometiendo el Gobierno Nacional, que afectan el curso de las políticas que buscan garantizar una negociación exitosa con los grupos armados.

“En este año largo de Gobierno se han dado unos pasos equivocados y va a ser muy difícil desandar esos pasos ya en términos estratégicos. La simultaneidad fue un error y que sigue siendo un error, porque el Alto Comisionado de Paz sigue abriendo mesas de conversación por todo el país. Hoy en día esa oficina tiene ocho procesos de paz abiertos. Entonces, esa simultaneidad pone al Gobierno en unos aprietos metodológicos y de capacidad institucional enormes”, aseguró Jorge Mantilla, experto en criminología, conflicto y temas de paz.

Además, agregó que en segundo lugar, “fue un error y ha sido un error resumir la Política de Seguridad a una Política de Paz Total. Pareciera que la Política de Seguridad fuese subsidiaria de la Política de Paz. Debe haber una Política Integral de Seguridad. Esos dos errores han sido realmente costosos”.

Finalmente, entregó una frase contundente que describe el comportamiento del ELN en medio del cese al fuego acordado con el Gobierno: “el ELN está completamente consciente de que el éxito o el fracaso de la Política de Paz Total depende del proceso de paz con ellos mismos. Por eso manejan el proceso a su antojo”, aseguró Mantilla.