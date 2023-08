“Estuve entre la vida y la muerte” Conozca los detalles que reveló Claudia Bahamón, tras superar su grave estado de salud

Desde hace varios días, la bella y carismática presentadora de MasterChef, Claudia Bahamón, ha sido noticia por cuenta de una dolencia de salud que requirió de una hospitalización urgente, debido la difícil situación médica que está viviendo. Ahora bien, todo inició el pasado jueves 13 de julio, por una terapia mal ejecutada que recibió la reconocida presentadora.

“En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón” “Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora estoy lidiando con eso”, comentó la querida Bahamón.

¿Qué es la pleura?

En términos médicos, la pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. Según lo que cubra se clasifica en pleura parietal que es la parte externa en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, y la pleura visceral es la parte interna que está en contacto con los pulmones.

Dicho esto, la pleura es la membrana que cubre al pulmón.

Así mismo, la presentadora de 44 años compartió con sus cerca de 4,8 millones de seguidores que sintió “demasiado dolor, presión en el pecho y espalda”, además de “asfixia y ahogo”, pero que ya se está controlando la situación.

Luego, añadió: “Mi pulmón colapsó en un 80 %. Estuve casi que entre la vida y la muerte, un momento donde uno siente que la vida es muy frágil. Y tengo que darle un tiempo de recuperación porque cuando haces apnea tus pulmones se contraen mucho. La noticia me dio muy duro, estaba conectada al oxígeno, con un tubo directo al pulmón. Estaba muy sensible. Tengo que ser muy prudente y esperar a que los médicos me permitan hacerlo. Pero me siento bien de salud”.

Al final de su sentido mensaje, Bahamón le envió saludos a sus seguidores. “Gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor, los quiero por siempre”.