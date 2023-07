Foto del esposo de Claudia Bahamón en una playa con Catalina Maya explotó las redes

Fue al misma Claudia Bahamón la que publicó en su cuenta de Instagram la fotografía que ha generado la reacción de cuentos de personas. En la imagen aparece Simón Bran, esposo de la modelo y presentadora, abrazado con la también modelo Catalina Maya. El tipo de abrazo es lo que ha provocado todo tupo de comentarios, pues es en una playa y debajo del agua.

La publicación tiene tres fotografías, en la primera aparece Simón caminando en la playa con un perro, en la segunda, abrazado con Catalina Maya y en la tercera, es la playa.

Polémica foto del esposo de Claudia Bahamón con Catalina Maya

Las imágenes que publicó Bahamón las acompañó con el siguiente mensaje: “Por muchos renaceres a su lado @simonbrand_director @catalinamaya los amo!”.

De inmediato los usuarios de internet empezaron a comentar, no por el mensaje, sino por la segunda fotografía.

“Definitivamente soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto de la amiga con el esposo”, “Creo que ahí no estan claros los límites. Ni abrazaría de ese modo al esposo de una amiga, ni permitiria que el esposo de una amiga me cogiera así. Ambos faltan al respeto”, “Catalina dice a Claudia: tranquila Claudita aquí te lo estoy cuidando el es de un juicio”, “Me creía cero tóxica hasta que veo esta foto”.

“Que, what? Lo siento pero yo jamás permitiría una foto así entre mi pareja y una amiga, y no se trata de madurez o no, pero en este mundo no se puede confiar en nadie”, “Normal, Claudia dice que no soporta convivir 24/7 con su marido, y si eso siente pues qué le puede importar una foto así. Amores y relaciones extrañas” y “Mi abuela diría: éstos matrimonios modernos”.

“Si no sufre la esposa por qué sufre el resto del mundo.. no entiendo...” y “Jajaja por aquí pasando a leer los comentarios de mujeres que tiene pensamiento de tóxicas. Cuando dejen de ver, que abrazar y querer a una persona sin malicia ni morbo es lo más natural de la vida, tendrán paz en sus almas.”