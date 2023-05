Claudia Bahamón envía mensaje reflexivo ante la depresión

Cuando se producen bajas en el estado de ánimo se le denomina tristeza y esta puede convertirse en depresión cuando se alarga en el tiempo o se vuelve patológica, produciendo en la persona desánimo y desconsuelo. La tristeza crónica invade el mundo interno boicoteando en mayor o menor medida diferentes áreas de la vida y de su personalidad, tal como lo presentado en redes sociales por Claudia Bahamón.

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ hizo hincapié en lo que vive cada persona que sufre de ello, y en especial de los silencios que parecen instalarse de manera directa quitando toda oportunidad de desahogo con los más cercanos.

“Por acá leyendo, pensando y reflexionando. Todo el mundo tiene días malos. Todo el mundo. Sin embargo, todos diferimos en la frecuencia con la que tenemos un mal día en la severidad del malestar emocional que sentimos. Una de las cosas de las que me dado cuenta es que son muchas las personas que sufren como consecuencia de un estado de ánimo depresivo, pero nunca dicen ni una palabra al respecto. Ni sus amigos ni sus familiares tienen una idea de lo que les pasa. Lo esconden, lo reprimen y se centran en cumplir lo que se espera de ellas. Sienten que hacen algo mal”, escribió Claudia Bahamón.

Por otra parte, hizo referencia a lo que se ve en ellos, quienes delante de su situación exponen una posición que los hacer mostrarse a los demás de una manera que no es la que viven en realidad.

“Personas que aparentemente lo tienen todo siempre controlado. Con personas que siempre sonríen y que parecen estar eternamente llenos de energía. Creen que hay personas que sencillamente son así y que la felicidad tiene que ver con el tipo de personalidad de cada uno que es algo que se tiene o no se tiene”, continuó.

No necesariamente la persona con depresión manifiesta en su entorno los síntomas que padece, por el contrario, pueden demostrar ser felices, sociales, abiertos y con conducta social aceptable. La persona con depresión busca ocultar su patología para no ser señalado, criticado o rechazado en la lucha que lleva internamente. Ocultar la depresión es un grave problema, la persona no exterioriza las características o síntomas comunes del trastorno siendo ignorado lo que sucede en el interior del paciente. Este escenario puede conducir al suicidio sin entender por qué ocurrió.

“Si pensamos que el estado de ánimo depresivo es puramente defecto del cerebro, creeremos que es imposible cambiarlo, por lo que nos entraremos en ocultarlo en vez de en trabajarlo. Nos pasaremos el día haciendo todo lo que se supone que hemos de hacer, sonriendo a quien tenemos que sonreír y, mientras, nos sentiremos algo vacíos y aplastados por ese estado de ánimo depresivo. De las cosas como nos dicen que deberíamos disfrutar”, finalizó Claudia Bahamón.