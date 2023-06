“Los encuentran pero no a todos”: vidente mexicano habría previsto el hallazgo de los menores

Hace seis días, un vidente mexicano que cuenta con más de 139,7 mil seguidores en su cuenta de TikTok, se encontraba realizando una dinámica que es común de interacción con sus seguidores.

Alguna persona le hace una pregunta y él a través de las cartas le responde. En esta ocasión le preguntaron por los menores que estaban perdidos en la selva del Guaviare.

“Hola Max, hay unos niños perdidos en la selva hace casi un mes acá en Colombia. ¿Puedes darnos algo de información?” Fue la pregunta que le dejaron al joven mexicano.

En el video él comenzó a barajar las cartas y sacó cinco. Comienza con la primera que sacó diciendo que es la carta de ‘la aventura’ .”No le pongan atención al nombre, esta carta representa a una niña que está en un lugar, me atrevería a decir que hay una niña mayor que es la que se ha encargado de mantener a los cinco o cuatro a salvo porque me sale la carta de la guía” dice mientras levanta otra carta.

“Hay alguien que tiene un instinto muy alto de supervivencia, no sé si porque ellos vivían en una zona rural o crecieron esta habilidad de salir adelante. Me sale la carta de la soledad y del extraño, ellos están o han estado escondiéndose o refugiándose en lugares pero percibo que se están cansando o hay una desesperación... no sé cuánto tiempo tenga esto”.

Luego el vidente saca una carta totalmente negra y la muestra. “Esta carta no es buena, no es mala pero en esta lectura representa que los veo o percibo en una cueva donde se han estado quedando porque veo mucha oscuridad pero de un lugar donde ellos están escondiéndose, ha pasado tanto tiempo que ya han comenzado a tener ese miedo”.

Continúa sacando una carta de la ‘existencia’, de fondo azul, con estrellas, una flor y una persona saliendo de ella. “Esta carta marca que siguen con vida, estoy seguro que la próxima semana las autoridades de Colombia los van a encontrar”.

“Pero no sé decir si van a encontrar a los cuatro o cinco con vida, veo que los encuentran pero no todos están bien”.

La quinta ‘persona’ de la que habla el vidente puede hacer referencia al perrito rescatista Wilson, quien estuvo con los menores indígenas y cuyas huellas fueron las que guiaron a los rescatistas de la Operación Esperanza hacía los menores, pero que siguen sin encontrar.

Cabe recalcar que los cuatro niños fueron encontrados con vida en horas de la tarde del pasado viernes 09 de junio, con signos de desnutrición y fueron trasladados al hospital militar en la ciudad de Bogotá, donde se están recuperando.