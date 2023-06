“No tengo como agradecerles”: envuelto en llanto, abuelo de los niños indígenas pidió verlos

Tras la confirmación de las Fuerzas Militares y el presidente, Gustavo Petro, del hallazgo con vida de los cuatro menores indígenas que llevaban 40 días desaparecidos en la selva del Guavire, uno de los abuelos de Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1 año, habló en entrevista con Noticias Caracol sobre la emoción que sintió al recibir esta noticia.

“Me siento muy contento, no tengo como agradecer porque esa palabra no me cabe. Que me perdonen que yo diga así. Yo como abuelo de los cuatro nietos, que también agradezco a la empresa que entregó a mi hija (fallecida tras el accidente de la avioneta)”.

Según informaron las autoridades, hasta el momento no han podido salir de la selva por las difíciles condiciones climáticas, pero la instrucción del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, es que sean trasladados al Hospital Militar en Bogotá este sábado 10 de junio para que reciban atención médica.

Por esta noticia, Narciso, quien se encuentra en un Hotel de Villavicencio, le pidió al Gobierno Nacional, los trasladen primero hasta donde están ellos para abrazarlos otra vez.

“Yo como abuelo necesito que en primer lugar me los entreguen aquí en Villavicencio. Quiero verlos y luego los trasladen a la ciudad de Bogotá”.

Te puede interesar: Sosteniendo al bebé de 1 año: la foto que publicó Petro que confirmó la aparición de los niños indígenas

“Ella es una niña muy guerra”: abuela sobre Lesly, la mayor de los cuatro niños

Por su parte, Fátima Valencia, la abuela que grabó un mensaje para ser emitido por un megáfono, también agradeció a su comunidad indígena y a las Instituciones por liderar la búsqueda.

“Doy gracias a mis familiares, a todos que nos apoyaron. Agradezco a todas las personas, gracias a mi Dios. Ojalá que no nos deje a nosotros. Ellos estaban dando vueltas. Ella es una niña muy guerra, como la madre fue. Agradezco a mi nieta Lesly que apoyo a sus tres hermanitos”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.