“Me puede investigar todo lo que quiera”: Petro sobre inspección del CTI a Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro se refirió a la visita de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía a la Casa de Nariño desde este martes 30 de mayo, luego de que se revelara el presunto interrogatorio que habrían hecho a la exniñera de la jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, bajo protocolos de dudosa procedencia. El presidente Gustavo Petro se pronunció desde la ciudad de Brasilia, en el vecino país de Brasil, sobre esta inspección en la que participan al menos 10 agentes de la Fiscalía, y lanzó una nueva ‘pulla’ al fiscal Francisco Barbosa.

Recordemos que hace varios días la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, entrevistada en Semana, denunció que le hicieron un interrogatorio en un sótano del edificio Luis Carlos Galán. Tras el robo de una maleta con aproximadamente 150 millones de pesos, Sarabia sospechó de ella y por eso fue parte de la investigación para recaudar material probatorio.

En este contexto es que Meza denuncia que agentes de la Sijín de la Policía la habrían sometido al polígrafo en ese sótano, en el que, al parecer, no quedó registro de su visita, pues la entraron en un vehículo justo hasta este lugar, en donde también dice que la intimidaron.

El presidente Gutavo Petro se refirió a la llegada de funcionarios del CTI de la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, con quien hace varios días tuvo enfrentamientos en redes sociales. “Es lo mismo que pasó en Perú. Me puede investigar todo lo que quiera, no hay problema”, fueron sus cortas declaraciones con respecto al tema.

Pero además, el mandatario aprovechó para lanzar nuevamente una ‘pulla’ al fiscal, en donde le recuerda que le solicitó un informe. “Le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en el Caribe y con diferentes organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La Constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, agregó el mandatario.

¿Qué responde Laura Sarabia?

“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, dijo en redes sociales, replicando la portada de Revista Semana.

“Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde muchos años atrás”, dice el comunicado de la Presidencia al respecto de esta nueva polémica.