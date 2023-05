Laura Sarabia rompe silencio ante revelación de escándalo por robo de maleta con dinero

Laura Sarabia, jefa de gabinete de Gobierno del presidente Gustavo Petro se ve ahora envuelta en un escándalo por cuenta de un robo que ocurrió en su casa, en donde su exniñera cuidaba a su hijo. Ahora la extrabajadora de la mujer la acusa de interrogarla bajo protocolos dudosos, con un polígrafo y en un sótano de la Casa de Nariño.

Luego de conocerse el escándalo publicado por Semana, Sarabia rompió el silencio en redes sociales y dijo que todas las actuaciones posteriores al robo ocurrido en su vivienda se ejecutaron bajo lo establecido en la Ley. “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, dijo en redes sociales, replicando la portada de Revista Semana.

El escándalo que rodea a Laura Sarabia

La jefa de gabinete del Gobierno sufrió un robo en su casa el pasado jueves 27 de enero de 2023. Según su exniñera, Marelbys Meza, entrevistada en Semana, Sarabia sospechó de ella una vez se supo del robo de la maleta que contenía dinero, aproximadamente 150 millones de pesos.

Según cuenta la extrabajadora de la casa, Sarabia acudió a protocolos de dudosa legalidad el pasado lunes 30 de enero para poder dar con el maletín o el responsable del robo, que según afirma, no es ella, pues no robó el dinero ni lo tuvo en su poder. Ella cuenta que la llevaron a la Casa de Nariño, a un sótano, en donde le aplicaron la prueba del polígrafo y la intimidaron.

“Me dijeron que ‘usted esta noche no se va para su casa‘, que entregara, que yo era una ladrona, que yo ya tenía antecedentes”, dijo la mujer con respecto a funcionarios de la Sijín que acudieron al apartamento de Sarabia cuando se conoció sobre el millonario robo.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, dijo sobre su llegada a la Casa de Nariño, lugar en donde acota que no pasó protocolos previos para ingresar, por lo que de su visita allí no pudo quedar registro. “Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo.