“Funcionaria impresentable”: Vicky Dávila se agarró con el Gobierno por defender exniñera del hijo de Laura Sarabia

Vicky Dávila es una de las líderes de opinión más relevantes en Colombia. En las últimas horas, la periodista, a través de su cuenta de Twitter, se ‘agarró' con una funcionaria del gobierno Petro, por el escándalo que se destapó con la exniñera del hijo de Laura Sarabia, mujer considerada como la ‘mano derecha’ del presidente. Esta aseguró que tras un robo, la señalaron y hasta se sintió “secuestrada”. Ante la situación, Vicky se peleó hasta con el Gobierno por defenderla.

La pelea se desató cuando la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, señaló a la directora de Revista Semana por supuestamente atacar al Gobierno con “amarillismo”.

“Para vender y ganar likes, atacar al gobierno con amarillismo e información tendenciosa, es lo que más rentabilidad les da”, manifestó Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social.

Vicky Dávila, al leer el trino que le dedicó esta funcionaria pública, enfureció y le cantó ‘la tabla’.

“Usted definitivamente es una funcionaria impresentable. ¿Esta víctima si no le gusta? Esta víctima no merece ser escuchada, esta víctima no merece que investiguen. Usted es muy incoherente y sus apreciaciones son muy peligrosas para esa mujer humilde y la prensa”, señaló la periodista a través de Twitter.

Aunque Cielo trató de defenderse, Vicky contraatacó para defender a la denunciante. “Una mujer desvalida y humilde. Una “nadie”, de esas que ud tanto “piropeó” en campaña”, le reclamó Vicky, y hasta le sacó en cara que ahora no le importan las personas humildes que defendió en campaña.

De inmediato un debate se generó en redes ¿Debería una funcionaria pública pelearse con la prensa? O, por el contrario, ¿su función debería ser exclusivamente explicar y aclarar lo sucedido? Las opiniones son divididas.

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, contó lo sucedido

Marelbys Meza reveló que, tras la pérdida de un maletín con dinero en efectivo de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño. Allí, según ella, vivió una pesadilla.

Los hechos, de acuerdo a la denuncia, que es portada de la revista Semana, el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando contó que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo.

El interrogatorio ocurrió, en el edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.