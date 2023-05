Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Laura Sarabia por denuncias de su exniñera

La jefa de gabinete del Gobierno sufrió un robo en su casa el pasado jueves 27 de enero de 2023. Según su exniñera, Marelbys Meza, entrevistada en Semana, Sarabia sospechó de ella una vez se supo del robo de la maleta que contenía dinero, aproximadamente 150 millones de pesos. Según cuenta la extrabajadora de la casa, Sarabia acudió a protocolos de dudosa legalidad el pasado lunes 30 de enero para poder dar con el maletín o el responsable del robo, que según afirma, no es ella, pues no robó el dinero ni lo tuvo en su poder. Ella cuenta que la llevaron al edificio Galán, adscrito a la Casa de Nariño, más exactamente a un sótano, donde le habrían aplicado la prueba del polígrafo y la intimidaron.

Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Por esta denuncia, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar, le solicitó al presidente de esa corporación, David Racero, convoque a Sarabia a debate de control político junto con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y al teniente coronel Gerardo Avilán, jefe del Batallón de Guardia Presidencial, “para saber por qué realizaron estas acciones y se tomen medidas disciplinarias y penales, si hay lugar a ellas”, argumentó Villamizar.

Laura Sarabia será investigada disciplinariamente por la Procuraduría ante denuncias de su exniñera

La procuradora, Margarita Cabello, anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por las recientes revelaciones de su exniñera, Marelbys Meza, en las que dijo haber sido ingresada a un sótano de la Casa de Nariño, para practicarle una prueba de polígrafo, luego de la pérdida de una maleta con cerca de 7.000 dólares, pertenecientes a la mano derecha del presidente.

“Nosotros no podemos adelantarnos como Procuraduría. Lo que se va es a iniciar la indagación. Ya se debe estar expidiendo el auto de apertura en este momento para verificar si se podía o no hacer (el uso del polígrafo)”, aseguró Cabello.

Frente a la pregunta de si solo Sarabia será investigada, la procuradora aseguró que no y otros funcionarios entrarán en la lista sin aún dar nombres. “Cuando hay indagación es para verificar quienes más podrían estar vinculados y tener precisión sobre cuáles son los hechos (...) No tengo el auto todavía, pero seguramente se citará a todas las partes involucrada y enunciadas en los medios: quienes participaron en el polígrafo, en la citación, todas”.

Fiscalía citará a Laura Sarabia y demás funcionarios por denuncia de exniñera

Sobre la jefa de gabinete y demás funcionarios, recaerá también un llamado en los próximos días por parte de la Fiscalía, para que declaren sobre lo denunciado por Marelbys Meza, pues fue calificado como un “hecho muy grave” por parte del fiscal Barbosa, por lo que específico también la indagación por determinar quién fue el responsable del hurto.

“Cuando se verificó todo esto, se advirtió que todo lo que se realizó se dio sin órdenes del fiscal del caso y en ese sentido es la investigación que se está adelantado para verificar los hechos, que según la información que se conoce y las mesas de trabajo, existen mayores elementos que se informarán a la opinión pública”, indicó en entrevista con Caracol Radio.

Barbosa también señaló que Meza se acercó hasta el búnker para realizar la respectiva denuncia el pasado viernes 26 de mayo, contando todo lo que habría pasado dentro de la Casa de Nariño y para solicitar una protección.