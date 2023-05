“La fe intacta”: búsqueda de niños en selva del Guaviare no terminará hasta que los encuentren

Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, son los cuatro menores de edad que permanecen perdidos en la selva entre los departamentos del Guaviare y Caquetá. Quedaron allí desaparecidos luego de que la avioneta en la que iban con tres adultos, los cuales murieron, se accidentara. Las Fuerzas Militares confirmaron durante este viernes 19 de mayo que la “fe continúa intacta” y que no saldrán del terreno hasta cumplir la misión.

Esas palabras fueron pronunciadas por el general Pedro Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, durante la tarde de este viernes 19 de mayo, quien reiteró en las pistas que ya han encontrado y que dan cuenta de que los cuatro menores de edad podrían continuar vivos.

También le puede interesar: ¿Alguien los está guiando? Abuelo de niños desaparecidos dice que hay “algo misterioso” en su búsqueda

El general dice que “no vamos a salir del área hasta que cumplamos la misión” y que no claudicarán hasta hallar a los menores de edad. La Operación Esperanza, como ha sido denominada esta labor de búsqueda continúa de la mano de los militares en la región, que están acompañados por el padre de la menor, el señor Manuel y otros siete indígenas que colaboran en el operativo.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en el municipio de San José del Guaviare sigue trabajando en el estudio de la zona, además de adecuar las estrategias utilizadas para poder orientar a los niños en medio de la selva. De igual forma, el ICBF ha preparado kits de supervivencia que se han dejado por la zona y que esperan ser encontrados por los niños para que puedan seguir con vida para cuando los encuentren.

Cabe mencionar que el abuelo de los menores también ha comentado que, desde su conocimiento ancestral, algo “misterioso” podría estar sucediendo, que tiene que ver con el poder de la selva amazónica, por lo que podrían estar siendo guiados por alguien o algo más.

Lea también: “Ellos están acostumbrados a la selva”: abuelo de niños desaparecidos en Guaviare mantiene esperanza

Abuelo de niños desaparecidos en Guaviare dice que “alguien más” los estaría guiando

Fidencio Valencia, de la comunidad indígena uitoto, acota que “los niños no pueden caminar tan rápido porque no conocen esa selva. Van muy rápido y no lo puedo creer”, dijo.

Además, Valencia agrega que, desde su conocimiento ancestral, sabe que “esa zona donde están tiene misterio. Los niños ya no están guiados por la niña, alguien que lo está guiando, no es indígena ni nadie sino algo de esa región (algo metafísico)”, dijo.

Acto, seguido Valencia pidió ayuda a las comunidades indígenas de esta zona. “A los indígenas de esa región, que nos ayuden en la parte tradicional. Que si hay un espíritu selvático del que conozcan el idioma que nos ayuden”, dijo en entrevista para Blu Radio.