“No me engañen”: abuela de niños desaparecidos tras accidente de avioneta exige la verdad

Ya se completan más de 16 días de búsqueda de los 4 niños que permanecen desaparecidos en la selva que limita entre los departamento de Guaviare y Caquetá, tras el accidente de una avioneta. Esta vez fue su abuela quien habló y pidió que por favor le digan la verdad, ante la entrega de información confusa que incluso replicó el presidente Gustavo Petro.

Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, son los nombres de los 4 pequeños que han estado a merced de la espesa selva que queda entre ambos departamentos.

Lea también: Operación Esperanza: revelan último reporte de Fuerzas Militares buscando a niños desaparecidos tras accidente de avioneta

Las Fuerzas Militares reportaron hace dos días el hallazgo de tres cuerpos de los adultos, pero continuaron en la búsqueda de los cuatro menores de edad que iban a bordo de la aeronave. La avioneta también fue hallada enterrada de forma vertical en terreno selvático.

Ahora la abuela declara que estuvo brindando respuestas a funcionarios del ICBF, pero que incluso para ella la información sigue siendo confusa. Además, explica que a pesar de que hallaron tres cadáveres, el cadáver de su hija, la mamá de los niños, no ha sido llevado para estudios ni reconocimiento.

“Estuve en una reunión acá en el hotel -en Villavicencio- y me hicieron unas preguntas con funcionarios de Bienestar Familiar y ahora no sé nada y no sé si los encontraron, no sé nada. Eso me inquieta mucho, mucho. No me engañen más. Dicen que encontraron el cadáver de mi hija, pero no lo han traído tampoco”, dijo en declaraciones brindadas a El Tiempo la abuela de los niños, Fátima.

Le puede interesar: Faltan menores de edad: hallan tres cuerpos sin vida tras encontrar avioneta en Caquetá

De igual forma, la mujer explicó que el papá de los niños está en la zona de búsqueda ayudando con las labores y que su última comunicación fue el día de ayer, miércoles 17 de mayo, a las 5 de la tarde, con el mensaje de que todavía seguían buscando.

“Él está en el monte por allá buscando. Me llamó ayer a las 5 de la tarde y me confirmó que han encontrado huellas frescas, pero las condiciones son muy complejas. Me dijo que hoy a las cinco de la tarde me llama de nuevo y me da más información”, agregó la mujer.