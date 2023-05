¿Alguien los está guiando? Abuelo de niños desaparecidos denuncia “algo misterioso” en su búsqueda

Continúa la búsqueda de los niños y niñas que continúan desaparecidos en la espesa selva amazónica, entre los departamento de Guaviare y Caquetá. El abuelo de los menores de edad volvió a hablar con medios de comunicación y señala que le parece que “algo misterioso” está pasando en medio de su búsqueda, pues otras pistas han resultado las cuales indicarían que “alguien diferente lo está guiando”.

Fidencio Valencia, de la comunidad indígena uitoto, es el nombre del abuelo de Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses. El familiar de los menores de edad dicen que la desaparición de los niños podría estar pasando a un plano diferentes, pues habría alguien o algo que podría estarlos guiando.

El hombre pidió nuevamente un esfuerzo de “corazón” a las Fuerzas Militares y todos los organismos de búsqueda que están colaborando, para poder hallar a sus nietos. Pidió que no se entre en la competencia de quién los encuentra primero.

Recordemos que la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (OPIAC) también tiene desplegados integrantes en la zona de búsqueda para poder hallar a los cuatro menores de edad. Fue esta organización la que por medio de medios de comunicación locales habrían comunicado que rescataron a los niños con vida, pero no se tiene pruebas tácitas de ello.

Al respecto del avance de la búsqueda Valencia dice que “hay algo raro”, y puede que alguien diferente esté guiando a los niños y ya no la mayor de los hermanos. “Los niños no pueden caminar tan rápido porque no conocen esa selva. Van muy rápido y no lo puedo creer”, dijo.

Además, Valencia agrega que, desde su conocimiento ancestral, sabe que “esa zona donde están tiene misterio. Los niños ya no están guiados por la niña, alguien que lo está guiando, no es indígena ni nadie sino algo de esa región (algo metafísico)”, dijo.

Acto, seguido Valencia pidió ayuda a las comunidades indígenas de esta zona. “A los indígenas de esa región, que nos ayuden en la parte tradicional. Que si hay un espíritu selvático del que conozcan el idioma que nos ayuden”, dijo en entrevista para Blu Radio.

El hombre explica que la pequeña Lesly, la mayor de todos los niños con 13 años, es “berraca” y posiblemente es capaz de mantener con vida a sus hermanos. “Ella quiere mucho a los hermanitos, es muy cariñosa. Al ver eso pudieron salir del avión e intentó hacer lo que más podía para seguir con vida”, agregó el abuelo.