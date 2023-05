Su propia familia lo entregó: capturan a presunto autor de feminicidio en el Día de las Madres

Ante las autoridades fue entregado Julio Fonseca, señalado de asesinar a su esposa Gloria Rodríguez, en un femicidio, frente a sus hijas, en el sector de Ayapel, jurisdicción del barrio La Paz, el Día de las Madres en Santa Marta.

Un familiar del presunto feminicida contactó a la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, la coronel Adriana Paz, para entregarlo a las autoridades.

“Recogimos al indiciado en la dirección acordada y posteriormente lo trasladamos hasta las instalaciones de la URI, para que hiciera presentación formal ante autoridad judicial”, dijo Adriana Paz.

El caso de la mujer víctima de feminicidio frente a sus hijas en Santa Marta

Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo, mujer víctima de feminicidio el Día de las Madres en Santa Marta, publicó en sus redes un revelador video, días antes de su muerte, en el que parece que presintiera que algo iba a ocurrir con su vida.

En el video, que ha sido compartido por varios medios de comunicación en Santa Marta, se observa a Gloria hablando de lo que le ocurre. “Quisiera coger un largo y larguísimo camino”, siento un “sinsabor” , “cogí camino y quería desaparecer, pero no puedo, porque tengo personas allá atrás, también que me esperan, que me provoca coger un largo, larguísimo camino y no regresar nunca más” y lamentablemente así ocurrió.

Video de mujer víctima de feminicidio en Santa Marta

Durante la celebración del Día de las Madres, un hombre identificado como Julio César Fonseca Rangel acabó con la vida de Gloría, en el barrio la Paz, en un nuevo caso de feminicidio.

Los hechos se presentaron en el sector conocido como la Trocha de Ayapel, en la vivienda de esta pareja, lugar en el que el victimario decidió asesinar a Gloria , de 43 años, a cuchillo, y luego darse a la huida.

A raíz de esto, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos del erario para capturar al responsable de este feminicidio.

La Alcaldía manifestó que hace más de un año, Julio César Fonseca Rangel ya no estaba vinculado al comité Barrial Samario, conocido como Cobasa.

