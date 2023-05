Funcionaria del Chocó que irá a África dice que “es una bendición” ser al fin tenida en cuenta

El viaje al continente africano de la vicepresidenta Francia Márquez que inicia este 10 de mayo ha sido altamente cuestionado por los gastos de la comitiva presidencial. Sin embargo, la vicepresidenta ha destacado la importancia de este viaje para realizar una cooperación sur - sur que beneficie a ambos continentes. A lo diferente de este viaje se suma que irán funcionarios de territorios apartados del país como del departamento de Chocó, quienes no han sido tenidos en cuenta históricamente para este tipo de comitivas diplomáticas.

Elsa Paselia Delgado, es el nombre de la presidenta de la Cámara de Comercio de Chocó que viajará en la comitiva de la vicepresidenta Francia Márquez que buscará fortalecer relaciones con ese continente en su visita a tres países.

La mujer se mostró altamente agradecida porque la Vicepresidencia haya tenido en cuenta al departamento del Chocó, un territorio que ha sido históricamente abandonado y que actualmente enfrenta una crisis humanitaria que se ha extendido por décadas.

Además, la funcionario analiza que los ataques que ha recibido este viaje en particular se debe a que muchas personas negras viajarán en la misma, y que quienes han criticado esta misión tienen intenciones racistas.

“Colombia es un país racista, porque yo soy muy negra y lo he sentido también. Porque yo me imagino que donde hubiese allí personas de mayor connotación, hijos de expresidentes, a lo mejor, ni se le hubiera hecho ruido a este viaje. Pero también vamos personas muy afro y que somos de territorios. Yo me siento de verdad y les digo con toda sinceridad, me siento muy bendecida, bendecida porque nos tuvieron en cuenta”, dijo para Blu Radio la funcionaria chocoana.

Delgado explica que su objetivo en este viaje es conocer modelos productivos de los países que visitará, pues sabe que ese continente ha enfrentado dificultades y se ha sobrepuesto a las mismas. Además, se mostró interesada por explorar más sus raíces culturales africanas y establecer contactos con empresarios y líderes para colaboraciones entre países.

“Nosotros somos un tejido empresarial de microempresario en un 98 % y el departamento del Chocó es un departamento netamente consumidor, que no llega a tener una participación en el Producto Interno Bruto de este país, ni siquiera del 0.5 %. Entonces, nosotros ir allá, lo que estamos esperando, no solamente venir a dar un informe, sino capitalizar buenas prácticas, buena experiencia para ver cómo la replicamos en nuestro territorio”, agregó.