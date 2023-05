¿Team changua?: Esto le puede costar comer leche, huevos y tostadas en reconocidos locales de Bogotá

Amada por muchos y odiada por otros tantos, la changua es considerada para algunos colombianos uno de los mejores desayunos que se puede preparar. Es tal la discusión que genera esta preparación que su receta ha sido destacada en la sección de cocina del reputado periódico The New York Times; pero a pesar de la crítica realizada por el diario para algunas personas, el precio de este plato no concuerda con sus ingredientes.

El chef Kenji López-Alt, fue el encargado de darle una puntuación de 4 de 5 estrellas a la tradicional changua santafereña, mismo que reconfirmó que la preparación genera bastantes debates entre los colombianos. Sumado a esto, el reputado cocinero destacó el precio de los ingredientes en su crítica con las siguientes palabras:

“Afortunadamente, los ingredientes son económicos y el proceso es simple, (...) La versión clásica de este plato se prepara con leche y agua, aunque las recetas más modernas suelen utilizar caldo de pollo o caldo en lugar de agua. Es sabroso de cualquier manera”, enfatizó el crítico culinario.

Puede leer: La Changua llegó a los Estados Unidos: así destacó importante periódico a este debatible plato

En procura de ampliar el debate sobre la changua y que se tengan más componentes de análisis en su discusión, le compartimos algunos valores que tiene la changua en algunos reconocidos restaurantes y panaderías de Bogotá.

Restaurante, La Puerta Falsa

Ubicado en pleno centro de la ciudad, este tradicional restaurante, con más de 200 años de historia, le ofrece a sus comensales una única opción de receta para la changua. Por $9.000 pesos usted disfrutará de una sopa compuesta por leche, cebolla, ajo, cilantro, huevo, calado y almojábana.

Panadería Hornitos

A diferencia que La Puerta Falsa, esta panadería fundada en 1980 tiene varios locales distribuidos por diferentes latitudes de la capital. En lo que respecta a la changua, la panadería le ofrece dos opciones a sus clientes, cuyos precios varían dependiendo de los adicionales que usted desee en la preparación.

Puesto así, la ‘Changua Bogotana’ le brindará para su deleite una receta bastante básica por $7.400 pesos, en la que encontrara tan solo leche, tostada y huevos. Pero si usted es ‘Team Changua’, puede ir más allá y por $11.200 pesos puede saciar su gusto con un adicional de queso mozzarella y media almojábana.

Le puede interesar: “Diga que no le gustó”: embajador británico probó la changua y esta fue su reacción