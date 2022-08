“Diga que no le gustó”: embajador británico probó la changua y esta fue su reacción

El pasado 21 de agosto, el embajador británico en Colombia, George Hodgson, arribó al país para dirigir y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde su llegada, ha compartido a través de su cuenta en Twitter las experiencias que ha vivido y hasta ahora los lugares que ha conocido, como lo fue el mirador para divisar los edificios y cerros que rodean a Bogotá.

En una de sus publicaciones, el embajador realizó una encuesta a sus seguidores respecto a que comida, de acuerdo a las recomendaciones que ha recibido, debería probar primero.

Dentro de las opciones se encontraba la polémica changua. Y lo es, pues es un plato santafereño y típico que para algunos no es el que mejor resalta la sazón de la capital. “De las recomendaciones de comida que he recibido, la #changüa ha sido el plato más polémico. Algunos me han dicho que les encanta y otros que la odian… ¿Qué opinan ustedes? ¿Me la recomiendan?”, escribió el pasado 26 de agosto.

Con un 62 % por el sí y un 38 % por el no, George Hodgson, un día después, se aventuró y fue a degustarla a uno de los desayunaderos más longevos de Bogotá: La Puerta Falsa, fundada en 1816 y que está ubicada en La Candelaria.

¿Su percepción? Para muchos usuarios fue bastante diplomática, pues el embajador compartió una foto de él frente a la fachada y del plato con la descripción: “Después del poll del viernes, aproveché una visita al centro histórico de #Bogotá para probar por fin la famosa #changua. Me pareció una interesante combinación para tener energía para un día largo de trabajo... ¡Que sigan sus recomendaciones!”.

La publicación que ya cuenta con más de tres mil me gusta y 200 comentarios, ha sido tomada con jocosidad, en el que algunos aprovecharon para decirle que dijera la verdad y señalara que en verdad no le había gustado.

“Tranquilo embajador, ¡diga con confianza que no le gustó!”. “Interesante combinación es la forma diplomática de decir ‘pero qué ser humano podría comerse voluntariamente este adefesio’. “Jajajaa ‘interesante combinación’ como una forma diplomática de decir ‘no me gustó pero me ahorro la polémica’. Buen diplomático si es, para que. Al señor embajador, gracias por intentarlo. A mi tampoco me gusta”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Mientras que otras personas le contaron que esta comida ha sido objeto de discordia hasta en conversaciones con amigos. “Señor embajador, los colombianos nos dividimos en dos bandos: Los que aman la changua y los que no. No existen puntos medios”.

¿Cuáles son los ingredientes de una Changua?

Aunque cada mano y cocina pone su algo de su identidad en este plato, comúnmente estos son los ingredientes que lo componen:

- 4 tazas de leche entera

- 2 tazas de agua

- 4 huevos

- 1 rama de cebolla larga

- 1 rama de cilantro

- 1 pan tostado o calado

- 4 pociones de queso

- Sal al gusto