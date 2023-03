“Por el alcohol”: ‘Matador’ habló sobre maltrato a su esposa que costó su salida de El Tiempo

El caricaturista ‘Matador’ fue despedido de El Tiempo tras conocerse la denuncia de su esposa sobre un episodio ocurrido hace 10 años. El hombre que hasta hoy trabajó en el periódico se pronunció son respecto a los hechos.

Luego de dos días de conocerse esta denuncia, el diario El Tiempo -periódico donde trabaja ‘Matador’- emitió un comunicado rechazando las Violencias Basadas en Género, que cada día deja cerca de 265 mujeres víctimas. “El Tiempo rechaza tajantemente cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer”, dijo el periódico.

Al respecto, el caricaturista se volvió a pronunciar sobre lo ocurrido en Caracol Radio y dijo que su adicción a las bebidas alcohólicas lo llevó a volverse violento y cometer el crimen contra su esposa.

“No puedo escapar a mi destino, fue una mala noche, donde me enloquecí y claro, pasa factura. Uno guarda ese tipo de cosas como en un cajoncito de la vergüenza y uno nunca habla de eso”, dijo en esta emisora.

De igual forma, acotó que la revelación de su caso revictimiza a su esposa e hijos y que “por los enemigos que tiene, sabía que este día iba a llegar”. También agregó que pidió perdón a su esposa y a sus hijos por lo ocurrido hace 10 años.

“La primera persona a la que le pido perdón es ella, porque incluso en ese momento no me dejó solo. Mi vida hubiera acabado muy mal, es por ella que estoy acá”, también dijo en la emisora.

También comentó que siente alivio porque siempre estuvo pensando en que “cuando vendrían por él”. “Hoy en día es una forma de matarlo y acallarlo a uno, pero usted no puede huir de su pasado. Como dice la novela: el pasado no perdona. Y sí... ese monstruo fui yo. Y explicarle a sus hijos que su papá es ese es duro y hay que confrontarlo. El tema es el daño que le hice a mi esposa y contárselo a los hijos”, añadió.

El episodio de maltrato en contra de Alejandra María Valencia

El pasado 26 de marzo, el abogado, Abelardo de la Espriella, publicó a través de su cuenta en Twitter, un audio de una denuncia hecha por una mujer, víctima de violencia de género. En su relato, señala como maltratador a su pareja, el caricaturista del diario El Tiempo.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”.

En el audio, que tiene fecha del 23 de agosto de 2013, revela que al parecer, ‘Matador’ permaneció detenido en Pereira por este delito. “Si fueras un buen ser humano, sin tantos resentimientos (...) no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa”, le señala el togado.