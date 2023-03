“Me apretó el cuello”: por denuncia de maltrato, El Tiempo tomó contundente decisión sobre ‘Matador’

El pasado 26 de marzo, el abogado, Abelardo de la Espriella, publicó a través de su cuenta en Twitter, un audio de una denuncia hecha por una mujer, víctima de violencia de género. En su relato, señala como maltratador a su pareja, el caricaturista del diario El Tiempo, Matador. “Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”.

En el audio, que tiene fecha del 23 de agosto de 2013, revela que al parecer, ‘Matador’ permaneció detenido en Pereira por este delito. “Si fueras un buen ser humano, sin tantos resentimientos (...) no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa”, le señala el togado.

Esto, en medio de una discusión que ambos sostuvieron a través de redes sociales, luego de que el caricaturista Julio César González, trinara etiquetando a De la Espriella, acusándolo “que le prendía voladores a los gatos para divertirse”, bajo el contexto del terrible hecho de maltrato animal en Santa Marta, donde 50 de estos animales murieron incinerados.

El Tiempo suspendió a Matador por denuncia de violencia de género

Luego de dos días de conocerse esta denuncia, el diario El Tiempo -periódico donde trabaja ‘Matador’- emitió un comunicado rechazando las Violencias Basadas en Género, que cada día deja cerca de 265 mujeres víctimas. “El Tiempo rechaza tajantemente cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer”.

Por tal razón, indicaron que tomaron la decisión de suspender “la participación del caricaturista en las publicaciones de la Casa Editorial”. Argumentando que “silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”.