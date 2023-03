“¿Publicidad política pagada?” Matador terminó resaltando la belleza de ‘Mafe’ Cabal y las críticas no paran

Julio César González Quiceno mejor conocido Matador es un reconocido caricaturista, quien se desempeñó durante varios años como taxista y también, llevando a cabo su labor como creativo publicitario. Sus inicios como en la caricatura se dieron en el diario ‘La Patria’ y luego su paso por varios medios fue inminente.

Matador suele ser muy activo en sus redes sociales en donde no duda en referirse a aquellos hechos que no son de su agredo, eso sí deja claro que no le importa las críticas que pueda llegar a recibir ni tampoco el personaje al que se refiere. En esta ocasión sorprendió a sus fans al destacar la belleza de María Fernanda Cabal, agregando una foto su rostro.

El caricaturista inició sus declaraciones indicando que muchas personas en especial a través de las redes sociales debe pensar que la Senadora es una “mujer fea”. Sin embargo, Matador aseguró que a pesar de lo que pueda creer la gente, Cabal: “Es una mujer linda, es una madre, una esposa y una persona con sus virtudes y defectos”.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues aseguró que resulta innegable que María Fernanda es una mujer muy inteligente aunque dejó claro que no comparte muchas de las posturas que tiene la senadora.

Como era de esperarse las reacciones por parte de sus seguidores no se faltaron, en su mayoría aseguran haber quedado en shock tras sus palabras e incluso indicaron que si se trataba de una publicidad política pagada. Por el contrario, si el mensaje se trataba en manera de chisme porque había sido secuestrado o habían robado su celular y este sería el motivo de sus declaraciones.

También, hubo quienes destacaron las palabras de Matador, enfatizando que él es todo un caballero, sin embargo, no estaba de acuerdo con sus palabras.