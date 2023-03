Ojo usuarios: hackers de Sanitas cumplieron amenazas y publicaron datos que habían secuestrado

Este lunes 13 de marzo, Ransomhouse, grupos de hackers que violó los sistemas de Keralty-Sanitas, cumplió sus amenazas y publicó la mitad de todos los datos que habían secuestrado.

El hackeo con fines extorsivos que reveló Publimetro Colombia en contra de la compañía Keralty, administradora de la entidad prestadora de salud Sanitas, había pasado a otro nivel cuando los hackers decidieron publicar algunos datos sensibles. Pero este lunes 13 de marzo se reveló gran parte de la información que habían robado.

RamsonHouse, un grupo reciente de ciberdelincuentes, se atribuyó el ataque a Keralty y pidió dinero a cambio de la liberación de los datos, dentro de los que ya se conocía que había información sensible de todo tipo, incluyendo datos de pacientes, colaboradores y empleados.

Pero no solamente se trata de la publicación de estos datos, sino que Ransomhouse aseguró que vendió otra parte de los datos que no fue publicada. ¿Cuáles fueron los datos vendidos? No es certera esta información.

Usuarios de Sanitas deben estar atentos

Ante esta comunicación que hizo la casa de hackers Ransomhouse por medio de su canal de Telegram, los usuarios de Sanitas deben mantenerse alertas a llamadas que puedan indicarse por parte de la EPS para trámites o algo parecido.

En este sentido, es necesario que para hacer trámites los usuarios se aseguren de hacer comunicación directa con la entidad y no dar datos personales sensibles por medio de comunicaciones telefónicas.

Ante la reciente revelación de datos, la EPS no se ha pronunciado para con sus usuarios y colaboradores en aras de aclarar la situación y advertir sobre lo sucedido. Es de destacar que una millonaria suma de dinero estaba pidiendo Ransomhouse para devolver los datos secuestrados y Keralty acotó que no pagaría ninguna suma de dinero para que estos datos no fueran violados.

Se espera que la entidad realice un pronunciamiento oficial al respecto en las próximas horas, para dar explicación a los usuarios sobre lo sucedido y las precauciones que deberán tener al respecto.