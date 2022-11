EPS Sanitas completa tres días con el sistema hackeado y las quejas de usuarios no paran

5,6 millones de colombianos se encuentran actualmente afectados por el hackeo que sufrió el sistema de la EPS Sanitas. Las quejas no paran en redes sociales ahora que la EPS se encuentra en medio de un caos por la inoperatividad de los sistemas.

Sanitas se encuentra operando manualmente y también presenta un colapso en sus sedes a nivel nacional por cuenta del hackeo que ya completa tres días y por el cual la entidad prestadora de salud aún no se pronuncia con un comunicado de resolución a esta problemática. Actualmente, usuarios se han quejado de que no han podido agendar citas por ningún medio y actualmente los médicos no tienen acceso a las historias clínicas de los pacientes.

Lea también: ¿Por qué Panamericana está en el centro de críticas? Denuncia enciende las redes sociales

Por medio de un comunicado, la EPS comunicó que sí se trata de un ciberataque pero es incierto el tiempo en el que esta situación va a poder ser resuelta. Comunicaron que esta situación está siendo atendida con agentes que están trabajando 24/7 para contener estos ataques y poder restablecer los sistemas. Además, la EPS no dejó en claro si los datos de los pacientes y sus historias clínicas están a salvo o perdieron privacidad.

De igual forma, la Revista Cambio reveló que los empleados ya fueron avisados para no dar declaraciones públicas al respecto. “Ante cualquier posible visita de los medios NADIE está autorizado a dar información”, es la directiva interna que EPS Sanitas dirigió a sus colaboradores, según reveló la revista.

Cabe mencionar que los millones de usuarios de esta EPS actualmente se encuentran afectados y quienes entran en grave estado de salud no han podido solicitar sus citas médicas. En redes sociales lo usuarios han ‘lapidado’ a la entidad por cuenta de este problema. “Increíble que tres días después de hackeado el sistema, Sanitas no pueda establecer si está en riesgo la información privada de las historias clínicas de sus pacientes”, se quejó la periodista Juliana Ramírez.