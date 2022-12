Hackers habrían accedido al celular de gobernadora de Arauca: difundieron sus videos íntimos

A través de la cuenta oficial de Facebook, la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios, quien estuvo en el ojo del huracán a causa de una investigación adelantada en su contra por presunto abandono de su cargo luego de hacer un viaje a Cancún, México, denunció ser víctima de extorsión.

Por medio de un video, explico que los señalados ciberdelincuentes hackearon su teléfono móvil, extrayendo videos íntimos de ella y su pareja.

“No he accedido a esas pretensiones y por eso hoy divulgaron mi intimidad (...) Esto hoy me duele, pero me hace más fuerte. Porque no nos pueden acabar de esta manera a nosotras las mujeres y por el hecho de incursionar en la política que seamos más atacadas (...) Esta situación le ha afectado más a mis hijos”, señaló la mandataria.

Barrios indicó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de chantaje y extorsión. Y explicó que quien estaría detrás de estas exigencias de sumas de dinero, se ha identificado con el alias de ‘Juan sin miedo’.

El código penal, Artículo 244, determina que quien constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.