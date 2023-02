Susana Boreal revela que consume marihuana todos los días y habla sobre “transformación cultural”

La representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Susana Boreal, se volvió noticia este jueves 23 de febrero al contar en una sesión del Congreso de la República que fuma marihuana todos los días.

La representante abrió la su intervención revelando en plena audiencia pública que hacía uso de la marihuana y que le encantaba consumirla todos los días, en medio de la discusión por la regulación del cannabis para uso adulto en el país.

“Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo. Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días”, argumentó en medio de la sesión de audiencia pública que se realiza este jueves 23 de febrero en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En este sentido, la representante explicó que le parece que uno de los pasos hacia una transformación cultural es “que vean que la marihuana no tiene absolutamente nada qué ver con cómo seamos como personas”, agregó.

La representante también habló sobre el mejoramiento del proyecto de Ley que actualmente se está debatiendo en el Congreso y que busca la aprobación en siete debates para finalmente pasar a la regulación del cannabis en el país.

“La maldad o la bondad tiene que ver con la persona y no con la marihuana, hay que desestigmatizarla. Creo en que tenemos que tener la libertad para decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, nuestro cuerpo y cómo podemos disfrutar y reivindicar el derecho al ocio al disfrute y la fiesta con todas las garantías”, agregó en su intervención la joven congresista.

Sus declaraciones se sumaron a las de Daniel Carvalho, que en octubre del año pasado también afirmó consumir marihuana con frecuencia en el Congreso de la República. “A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Saben que me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con rastas) o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuándo no lo soy”.