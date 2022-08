Susana Boreal enciende polémica porque llaman “niñas” a jugadoras de Selección Colombia

Las jugadoras de la Selección Colombia de Fútbol Femenino no ha parado de ser tema de conversación luego de su gran participación en la Copa América Femenina en la que quedaron como subcampeonas. Por este título, las jugadoras llevaron en alto el nombre de la nación y podrán participar en la Copa del Mundo de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2014. Esta vez, la polémica en redes sociales fue por cuenta de la representante a la Cámara, Susana Boreal, por el trato que reciben las jugadoras.

La representante a la Cámara, recién electa y posesionada, encendió la discusión en redes sociales, pues sugiere que los periodistas hablan de las jugadoras como “niñas” y esto tendría implícito un micromachismo. La representante se mostró indignada porque a las jugadoras las están llamando “niñas” cuando no lo son.

También le puede interesar: Susana Boreal, la joven que puso a vibrar a los colombianos al son de la música en medio del paro

Además, la representante sugirió que deberían utilizar otras formas de dirigirse a las jugadoras, y no utilizar “niñas”, pues ella nunca ha escuchado que a los jugadores de fútbol masculino los llamen “niños”.

“Queridos (algunos) periodistas, ya he escuchado varias veces que llaman “las NIÑAS de la Selección” a las MUJERES futbolistas. Porfa, nunca he escuchado “los niños de la selección”. Somos mujeres, jugadoras, futbolistas, etc., no niñas. Va para todo y para todos”, fueron las palabras de la representante sobre esta polémica.

Al respecto, la congresista también recibió críticas, pues muchos alegan que su forma de hablar no sería correcta al hablar de “personas menstruantes” o referirse inclusivamente a “todes” por medio de su lenguaje. “Si sabes que estás incoherente ¿Verdad? Pides que se hable correctamente de acuerdo a la @RAEinforma y después dices: “personas menstruantes” o “Todes”. Entonces porque en Bogotá le decimos chinas o chinos a las personas, es porque nos parecen de la China.”, fue el comentario que recibió.

Lea también: Los lineamientos para un deporte igualitario que presentaron MinDeporte y ONU Mujeres

Sin embargo, Boreal se defendió diciendo que está siendo incoherente pero con “la cultura machista, misógina y homofóbica, por supuesto”. A pesar de que usuarios hombres la criticaron alegando que debería plantear debates más serios y no nimiedades, otra usuaria en un comentario también defendió su postura, explicando que “no es una nimiedad. El lenguaje crea realidades y como sujetos políticos no nos gusta que nos llamen “niñas”, a menos que sea alguien cercano. Se ha usado de manera condescendiente para infantilizar y desacreditar a las mujeres, particularmente aquellas q trabajan en servicios”.