Susana Boreal responde a las críticas: “Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía”

La congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal, que llegó por la lista cerrada en las pasadas elecciones legislativas, está en el ojo del huracán por cuenta de su inexperiencia y desconocimiento de los procedimientos que se deben adelantar al interior de la comisión de la que hace parte.

En las últimas horas se conoció un video en el que aparece Boreal en una de las comisiones del congreso y pidió la palabra para decir: “quisiera también adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho”, guarda un segundo silencio, se le dibuja una sonrisa y agrega: “No sé cómo es el procedimiento. No qué pena, no sé cómo es el procedimiento para firmar una de las proposiciones de Daniel Carvalho, donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el Metro de Medellín”.

Reacciones encontradas por Susana Boreal

Las reacciones han sido encontrada por lo sucedido en el Congreso con Susana Boreal, quien aseguró que desconoce los procedimientos.

“50 SMMLV destinados en asesores de UTL para cada Congresista para que la Representante Susana Boreal no sepa cómo es el procedimiento para firmar una proposición”, “Susana, Usted es CONGRESISTA. Se gana 36 veces más que la mayoría de los colombianos. Es joven. Tuvo cuatro meses y 7 días para prepararse ante el reto que significa ser una mujer de izquierdas elegida (dentro de una lista cerrada) para estar en este Congreso”, Susana Boreal debe respetar a sus electores y ponerse a estudiar la Ley 5 YA! Tuvo 4 MESES para hacerlo. Dicho esto, sí es muy hipócrita que quienes hoy la critican son los mismos que callaron ante las docenas de jugaditas que le hicieron a la oposición en estos 4 años. HIPOCRITAS!” y “Justificar a Susana Boreal es justificar la mediocridad, el congreso debe ser un lugar donde llegue gente que sabe que va a hacer, esto es un circo”.

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, se pronunció y pidió parar el “matoneo” contra la congresista Susana Boreal.

“Matonear de esa manera a una joven que hace una pregunta para no equivocarse ya raya en la infamia. Les recuerdo que así empezamos todos y que los ladrones de este país hablan lindo y se las saben todas. Ánimo Susana Boreal. Con tu honestidad y creatividad Pronto cerrarás bocas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego la misma Susana salió a defenderse y escribió: “No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá.