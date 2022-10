“Fumo marihuana hace 25 años”: Congresista apoya la regulación y pidió que no lo estigmaticen

Desde la tarde de este martes, en la plenaria de la Cámara de Representantes, transcurrió la segunda discusión del proyecto que regularía el cannabis para uso adulto en el país.

Su autor, el congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, explicó que de eliminar de la Constitución Política la prohibición del consumo de cannabis para mayores de edad, se avanzaría en un cambio de la política prohibicionista antidrogas, por una política basada en la regulación.

“En Colombia es legal cultivar marihuana y tenerla en posesión. Lo que es absurdo y ridículo. Lo que es anacrónico, es que teniendo un derecho al consumo, al porte y al cultivo, sea ilegal venderla y comprarla. Eso no tiene ningún sentido. Esa política restrictiva le ha servido es a los traquetos, que se llenan los bolsillos con la ilegalidad”, dijo durante su intervención.

En los últimos tres años, cuatro veces ha llegado esta propuesta al parlamento sin éxito alguno. Esta vez, podría contar con los votos suficientes y ante el respaldo que cuenta por parte del gobierno. “El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas “drogas suaves”. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que genera las mafias. La prohibición es el crimen. Ese sí es el CAMBIO”, escribió el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Para llegar a aprobarse, se necesita un total de siete debates. Y sí se despenaliza, Colombia se convertiría en el tercer país de América Latina, luego de México y Uruguay, en legalizar el consumo en adultos.

“Fumo marihuana hace 25 años”: La intervención del congresista antioqueño

Durante la discusión de este martes, la intervención del representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Daniel Carvalho, no pasó desapercibida.

Aparte de apoyar la regulación del cannabis para mayores de edad, contó que hace 25 años la consume “y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil y de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”.

Durante su discurso, se dirigía a otro homólogo, que al parecer lo había estigmatizado. “A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Saben que me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con rastas) o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuándo no lo soy”.

Y finalizó retomando nuevamente el núcleo del debate. “Aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala. Usted empezó por ahí. Aquí estamos para decir que los adultos deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que la persecución contra todas las drogas ha sido un fracaso”.