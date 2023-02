Martín Peñalosa, hijo del exalcalde, no pudo recuperar su celular robado a pesar de ubicarlo

El hurto de celulares es uno de los crímenes que más se cometen en la capital del país y todos los escenarios se han prestado alguna vez para que se cometa este tipo de delito. Esta vez la víctima fue Martín Peñalosa, el hijo del exalcalde de Bogotá, que hizo público su caso en redes sociales y aunque logró ubicar su celular, no pudo recuperarlo.

Los hechos se presentaron el pasado 4 de febrero en la ciudad de Bogotá, específicamente en un lugar de la conocida cadena de pollo frito, KFC. Allí, Peñalosa denunció que le hurtaron el celular e inmediatamente se dio cuenta de lo que había sucedido decidió activar la función para encontrarlo mediante la ubicación.

El joven contó que en medio de sus esfuerzos por recuperar su celular, logró encontrar la ubicación del mismo específicamente en un lugar del centro de Bogotá. Lo curioso sobre esta ubicación, acotó Peñalosa, es que fue la misma en la que ubicaron un anterior celular que le habían robado. En este sentido, el joven llamó la atención a la Policía al respecto de este lugar: “Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan celulares robados y no se hacen nada. Soluciones?”, dijo.

Al tener la ubicación del celular en su poder, Peñalosa decidió ir a la ubicación exacta en compañía de una patrulla de Policía, pero a pesar de que llegó allí dispuesto a recuperar su celular, no pudo tenerlo de vuelta porque quienes estaban allí no respondieron por él. “Apenas me fui lo volvieron a prender y me llegó la ubicación en la misma cuadra. El ladrón cagado de la risa porque nada se puede hacer”, escribió por medio de sus redes sociales el joven.

Sobre esta situación, Peñalosa también reflexionó al respecto de esta problemática que para él no es un problema menor, pues quienes compran los celulares robados terminan alimentando este tipo de delincuencia. “No es un problema menor, va mucho más allá del hecho que roben celulares. Los que le compran los celulares a los ladrones y atracadores son los que alimentan que genera homicidios, apuñaladas, hostigamiento y una sensación de inseguridad para todos los ciudadanos”, señaló.

“¿Por qué tenemos que vivir asumiendo que nos pueden robar y apuñalar en cualquier momento?”, concluyó el joven al respecto, enviando un duro mensaje a las autoridades de la ciudad y la ciudadanía.