¿Carrera mínima a 18.000? Taxis Libres responde a polémica sugerencia de Hugo Ospina

Un gran revuelo se ha levantado en el gremio de los taxistas luego de que Hugo Ospina, líder gremial de taxistas decidiera brindar una entrevista en la que dio polémicas declaraciones y hasta sugirió un precio considerablemente alto para la carrera mínima de estos vehículos. A parte de la discusión por el enfrentamiento entre los taxistas y las aplicaciones de transporte, una llaga se ha levantado en el gremio liderado por Ospina en donde hablan de que sus declaraciones no ayudan a que la situación para los trabajadores mejore.

Y es que en medio de una entrevista que brindó el pasado martes 31 de enero, Ospina habló de un nuevo paro de taxistas y amenazó con “botar los carros a la calle” y bloquear los aeropuertos a nivel nacional si el Gobierno seguía permitiendo la prestación del servicio de plataformas como Uber, InDrive, DiDi, etc.

Lea también: ¿Taxi o aplicaciones de transporte?: los detalles del polémico proyecto de ley que aviva la discusión

De igual forma, el líder recordó que en los últimos 2 años se suicidaron más de 10 taxistas porque perdieron su casa y su taxi, “porque hoy aquí nadie quiere controlar el transporte informal”. Además, pidió atención sobre las problemáticas de los taxistas y argumentó: “yo también tengo un objetivo con mi taxi, terminar de pagar mi taxi, mi apartamento, la universidad a mis hijos. Pero hoy estoy viendo frustradas todas mis aspiraciones y anhelos porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio”.

Seguridad social de taxistas: la piedra de la discordia

La polémica se desató cuando en otro espacio de entrevista lo contradijeron y preguntaron por la seguridad social de los taxistas, que actualmente no se exige y tienen que pagar ellos mismos con la cantidad de dinero que se hacen al mes. Ante el cuestionamiento, el hombre, también presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, respondió que el cargo por esta seguridad social lo debe asumir el cliente y que en ese sentido, la carrera mínima debería aumentar su precio.

Sin embargo, lejos de comentar un aumento leve al valor actual: 5.200 pesos, el dirigente gremial expuso que debería estar en entre 18.000 y 24.000 pesos. “¿Sabe por qué no se ha podido pagar la seguridad social y por qué la flota de taxis está vieja? Porque hoy la miseria se está repartiendo entre todos. Antes me hacía 26 carreras diarias, hoy me hago entre 12 o 13. Yo no me puedo ir detrás de cada propietario para ver si paga o no paga, pero puedo decir que hoy la gran mayoría la está pagando”, señaló.

Sin embargo, frente al duro cuestionamiento de la seguridad social de los trabajadores, señaló: ¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud y pensión de un conductor de taxi? Lo paga el usuario, no el propietario. Hoy si quieren que le paguemos la seguridad social a todos los taxistas la carrera mínima debe quedar entre 18.000 y 24.000 pesos. Si quieren que les paguemos eso, pues paguen carreras más costosas, porque eso es lo que dice la norma”.

Le puede interesar: Piden cambiar a Hugo Ospina como vocero de taxistas tras su amenaza de paro si legalizan aplicaciones

Integrantes del gremio responden

Varias han sido las reacciones a sus declaraciones y dentro de ellas se destacó la de la gerente general de Taxis Libres, Stefanía Hernández, que declaró que las afirmaciones de Hugo Ospina son exageradas, aunque la carrera mínima en la ciudad de Bogotá sí se encuentra rezagada. “Pero aún en Bogotá la tarifa tiene un rezago y está por debajo de lo que debería estar, sin llegar a la realidad de los costos y gastos pues podemos decir que es una tarifa política que está lejos de la realidad de la operación del taxi”, comentó.

En este sentido, la dirigente de la plataforma Taxis Libres argumentó que la realidad de la capital debería compararse con la de una ciudad como Medellín, que actualmente tiene una carrera mínima de 7.300 pesos. Por último, Hernández aclaró que los taxistas deben seguir trabajando de la mano de la tecnología, pues incluso esta misma ha permitido llegar ya a 8 millones de usuarios digitales y también ha permitido ajustar tarifas diferenciales dependiendo del modelo del carro y los gastos que implica, pues estos costos influyen siempre en las carreras mínimas.

¿Por qué está rezagada la carrera mínima en Bogotá?

Resulta que la carrera mínima se calcula mediante conceptos técnicos que incluyen la gasolina, lubricantes, llantas, mecánica, salario del conductor con todas las prestaciones sociales, lavado y engrase diario del taxi, valor del garaje, administración, impuestos anuales, revisión tecnico-mecánica y preventiva, amortización del capital del taxi, servicio de comunicaciones, entre otros.

La dirigente Hernández explica que en el estudio técnico que realiza la Secretaría de Movilidad en Bogotá no tiene en cuenta el valor del derecho de reposición, popularmente llamado ‘cupo’, ya que es un valor que lo determina cada propietario de taxi según oferta y demanda del mercado. En este sentido, no se equiparan los costos de un carro económico, como el popularmente conocido como ‘zapatico’, Hyundai Atos con uno tipo camioneta Faw R7, que genera costos más elevados, por lo que la tarifa mínima para estos ha terminado siendo insuficiente y obliga a los conductores a trabajar más tiempo para pagar el ‘cupo’.

Esta ha hecho parte de las polémicas que más han movido a la opinión pública en las últimas semanas y en este sentido los conductores de plataformas de transporte siguen solicitando que se regule este servicio y dejen de ser perseguidos, además de que gran parte de los taxistas piden condiciones de trabajo equitativas para todos.