John Poulos contradice a su exesposa en USA y dice que no tuvo problemas con ella

El ciudadano estadounidense John Poulos se encuentra en medio del proceso judicial que se ha desarrollado en su contra desde que se descubrió el asesinato de la reconocida DJ Valentina Trespalacios en la ciudad de Bogotá. Ahora, la defensa del procesado contradijo versiones sobre su exesposa en Estados Unidos argumentando un historial impecable.

En medio de las audiencias preliminares se han conocido detalles de la conducta de John Poulos no solo en el marco de los días alrededor del asesinato de la joven DJ, sino también sobre su vida en Estados Unidos, en donde tuvo una conducta muy diferente a lo que se ha mostrado sobre la que ha tenido en Colombia.

Tres hijos y una exesposa tiene el principal sospechoso de asesinato en Estados Unidos y tras conocerse la noticia varios medios locales norteamericanos han buscado las versiones de quien mantuvo una relación sentimental en el pasado con el implicado. “Basándome en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona que es muy controladora y abusiva”, dijo Ashley, la expareja, a la periodista Hillary Mintz de WISN 12 News.

Sin embargo, en la audiencia preliminar continuada este jueves 2 de febrero, la defensa tuvo espacio para argumentar por qué Poulos no debería ir a prisión mientras avanza el proceso en su contra y argumentó que no tiene historial de violencia.

El abogado del implicado, Juan Manuel Falla, recordó que Poulos fue llamado a ser reconocido en un espacio parlamentario de Estados Unidos para ser reconocido por su lucha en la recuperación del cáncer de uno de sus hijos. Además, explicó que en sus 13 años de relación con su exesposa no hay historial de violencia.

“El vínculo con la madre de sus hijos se sostuvo por 13 años, donde no existió ninguna queja ni problema de gravedad o de celos con su pareja en Estados Unidos. Sus padres son adultos mayores, no tiene ningún tipo de antecedente penal en Colombia o en Estados Unidos. Mi representado no cuenta con nadie en Bogotá para sufragar sus gastos ni prestarle apoyo en caso de mantener la privación de su libertad. Así mismo, tiene una carrera de servicios financieros sin una sola queja en 14 años”, comentó al respecto en la audiencia el abogado.

La contradicción con exesposa de Poulos

La versión expuesta por la defensa del implicado no coincide con algunas de las pruebas entregadas por el abogado defensor de las víctimas, familiares de Valentina Trespalacios. Cabe mencionar que Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, habló en entrevista este jueves con Caracol Radio, sobre el caso penal y en medio de la misma habló de declaraciones reveladoras de su exesposa.

“Leí una declaración donde la ex esposa, en el proceso de divorcio advertía que las causales de ese proceso estaban establecidas con un ejercicio de violencia extrema de él hacia ella y que a partir de ahí había desaparecido”, contó el abogado. De hecho, el medio ‘MEAWW’, reveló que ella había presentado una orden de restricción contra el procesado, aparentemente por violencia, antes del divorcio que desde 2021 hasta la fecha, no se ha podido realizar, sin conocerse las razones.

Se espera que este jueves 2 de febrero el juez 59 penal municipal de Bogotá decida si finalmente Poulos aguardará el proceso en un centro carcelario o en qué estado procederán las diligencias judiciales en su contra.