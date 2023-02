“No vino para asesinar sino a quedarse con alguien que amaba”: abogado de John Poulos en audiencia

En medio del caso tras el asesinato de Valentina Trespalacios, las audiencias preliminares en contra de John Poulos continúan y se espera que este 2 de febrero se conozca finalmente el veredicto respecto a la solicitud de medida de aseguramiento de Poulos. Ahora, se conocen los argumentos de la defensa del implicado luego de la solicitud de la Fiscalía y la defensa de las víctimas.

Al retomar las labores judiciales de este jueves, el juez 59 municipal dio paso a la defensa del principal sospechoso de asesinar a la reconocida DJ, John Poulos, para argumentar por qué la medida de aseguramiento no es necesaria mientras avanza el proceso. Entre varios de los argumentos, el abogado manifestó que Poulos amaba a Valentina y no vino a Colombia con el objetivo de asesinarla.

Lea también: Necropsia revela fluidos en Valentina Trespalacios: muestras en las uñas de la DJ confirmarían prueba clave

El jurista asignado por la Defensoría del Pueblo, Juan Manuel Falla, para defender los intereses del imputado por la justicia colombiana, manifestó que su defendido tenía la intención de quedarse en Colombia e instalarse junto a Valentina Trespalacios, porque “la amaba”.

“La amaba y pretendía instalarse con ella. Mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino para quedarse con alguien que amaba”, fueron las palabras de Falla en medio de la audiencia preliminar.

Además, de esto, el defensor expuso otros argumentos como que la medida de aseguramiento no era necesaria mientras avanzaba el proceso en su contra, ya que su pasaporte fue confiscado y así no tendría ningún medio para salir del país. De igual forma, argumentó que su carrera financiera no tiene quejas, además de no contar con antecedentes en Estados Unidos ni en Colombia.

Le puede interesar: Caso Valentina Trespalacios: la droga que John Poulos buscó a penas aterrizó en Colombia

Por último, Falla también expuso que tiene una extrema preocupación por la seguridad de su defendido y que solicita que en caso de que se le dictamine una medida de aseguramiento pueda permanecer en las instalaciones de la Fiscalía. De no ser posible esto, el abogado solicitó que a Poulos se le asigne un esquema de extrema seguridad en el centro carcelario para evitar un daño a su integridad.