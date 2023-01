¿Un llamado de auxilio?: habla conductor que transportó a Valentina Trespalacios y a su novio

El pasado domingo 22 de enero se conoció un terrible crimen tras el hallazgo de un reciclador al interior de un contenedor de basura en el sector de Los Cámbulos, localidad de Fontibón. El cuerpo de Valentina Trespalacios, DJ reconocida en Bogotá y otros países, fue encontrado al interior de una maleta y tenía signos de ahorcamiento. Un nuevo testimonio de un conductor se vuelve prueba importante para las autoridades.

Las nuevas declaraciones corresponden a un conductor de una plataforma de transporte que habría llevado a Valentina Trespalacios y su novio a una discoteca en la madrugada del domingo 22 de enero, mismo día en que fue hallada muerta.

¿Qué dijo el conductor que transportó a Valentina Trespalacios?

“Era un tipo alto, el norteamerticano, blanco, de cabello castaño, ojos claros corpulento y con la barba sombreada. El man estaba tomado al igual que ella. Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice ‘ay, ¿por qué escribí esto?’, dije ‘¿qué pasó?’ y me dijo ‘mira, es que escribí esto’, era a soporte de InDrive y dice ‘ayuda, estoy en peligro’, entonces le dije ‘¿estás bien?’. Él aún no se montaba al carro. Ella empezó a manotear, el hombre entra y dice ‘¿qué pasó, baby, estás bien?’ y ella dice ‘sí, sí, sí’”, fue el testimonio que brindó a Noticias Caracol el hombre, del cual se reservó su identidad por motivos de seguridad.

De igual forma, el conductor explicó que a la pareja, la recogió en el sector de detrás de la clínica El Nogal y los llevó hasta la discoteca Sahara Club, ubicada en el sector de Restrepo.

“Ella iba con una camiseta corta, él iba con una camiseta negra y un jean. Los llevo hasta la discoteca, iban hablando normal. El hombre me pregunta que si yo sé hablar inglés, le dije que sí, se quedó callado y empezó a hablar con ella por WhatsApp. Se quedaron en la discoteca a las 3:48 de la madrugada”.