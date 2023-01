Se conocen detalles de los últimos días de Valentina Trespalacios

En las últimas horas se conoció el caso del hallazgo del cuerpo dentro de una maleta de Valentina Trespalacios, una joven de 23 años y reconocida DJ; que fue encontrada por un reciclador dentro de un contenedor de basura en el barrio Los Cambulos, en la localidad de Fontibón, Bogotá. Ahora se conocen detalles de lo que habrían sido los últimos días con vida de Valentina en compañía de su novio extranjero.

De acuerdo con las primeras versiones, Valentina llevaba 4 años ejerciendo como DJ, por lo que hacía presentaciones en diferentes ciudades y también internacionalmente.

Últimos días de Valentina Trespalacios

De acuerdo con Carlos Trespalacios, tío de la víctima, en diálogo con Blu radio, aseguró que la pareja de Valentina que llegó de Estados Unidos hacía una semana y que ahora no aparece, lo que le parece extraño, ya que tenían más de un año de estarse conociendo y tenían planes.

”Ella llevaba aproximadamente unos cuatro años en la carrera de DJ. Le había ido muy bien, tenía un futuro muy promisorio, tanto que andaba por todo el país, en las mejores discotecas. También iba a muchas partes de Sudamérica: Chile, México, Brasil, Perú”, comentó el tío en la emisora.

Luego, el tío agregó que “Ella salió a rumbear con su prometido norteamericano el día viernes y sábado, ella estuvo compartiendo estados de WhatsApp en los que estaba con él. Es todo lo que sabemos. A la fecha de hoy, no sabemos nada del señor y la niña apareció ayer en Fontibón. El señor no aparece. No hay dudas que ellos estaban compartiendo; entonces queremos que él aparezca, que dé la cara, que nos dé su versión, que nos diga dónde la dejó, ¿qué pasó con ella?”.